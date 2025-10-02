"ليل وحليمة ومزيانة"، أغرب أسماء الخيول بمهرجان الشرقية (صور)

خطف عدد من الخيول المشاركة في الدورة الـ29 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، المقام بمدينة العاشر من رمضان الأضواء، ليس بجمالها فقط، بل بأسمائها الغريبة وغير المألوفة التي أثارت دهشة الجمهور وتفاعلهم.

الاسم اللافت "حليمة شرود" الذي تحول إلى محور نقاش بين الحضور

فمن بين الأسماء التي لاقت اهتمامًا واسعًا، برز الحصان "ليـل أبو عطوان" والفرس "مزيانة الهرميل"، إلى جانب الاسم اللافت "حليمة شرود" الذي تحول إلى محور نقاش بين الحضور.

كما ظهرت أسماء أخرى تميزت بوقعها المختلف مثل "قمرين رباب" و"العلياء آل حرير" و"نبهانة الجواهر".

الوجه الآخر لمهرجان الخيول العربية الأصيلة

وأكد متابعون أن هذه الأسماء الغريبة أضفت لمسة طريفة على أجواء المهرجان، ومزجت بين الأصالة والروح الشعبية، لتصبح حديث الحضور والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا معها بشكل كبير واعتبروها "الوجه الآخر للمهرجان".

انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29

انطلقت فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29 مساء أمس الاربعاء بمدينة العاشر من رمضان، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وبمشاركة واسعة من المربين والهواة ومحبي الخيول من داخل مصر وخارجها.

ويعد المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، أحد أقدم وأهم المهرجانات المتخصصة في عرض جمال الخيول العربية الأصيلة، حيث يهدف إلى إبراز أصالة السلالات المصرية وتأكيد مكانتها على خريطة تربية الخيول عالميًا.

منافسات قوية بين المهرات والفرسات من مختلف الأعمار، إلى جانب عروض فنية وتراثية

شهد اليوم الأول منافسات قوية بين المهرات والفرسات من مختلف الأعمار، إلى جانب عروض فنية وتراثية قدمتها فرق الفنون الشعبية التي أضفت أجواءً مبهجة على الحضور.

كما حرص عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة على المشاركة، تأكيدًا لأهمية المهرجان كحدث سياحي وثقافي بارز في المحافظة.

مناسبة سنوية تجمع بين الأصالة والفروسية والفن الشعبي

ويُعد المهرجان مناسبة سنوية تجمع بين الأصالة والفروسية والفن الشعبي، حيث يلتقي فيها عشاق الخيول لتبادل الخبرات واستعراض أجمل السلالات، بما يعكس ثراء التراث المصري العريق في تربية الخيول العربية.

