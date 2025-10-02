الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: تأسيس شركة مع إمارة الفجيرة في تخزين النفط

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوجه لتأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على الأراضي المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

 

جذب استثمارات السيارات الكهربائية

 وأضاف مدبولي أن الحكومة حريصة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة.

 

تعظيم أصول الدولة

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم أصولها في قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة مهمة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

 

توقعات نمو مرتفعة

وأوضح مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار التعافي.

 

التركيز على التنمية البشرية

وختم رئيس الوزراء بتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا خاصًا على قطاعات التنمية البشرية، وخاصة التعليم والصحة، باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

