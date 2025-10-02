رانيا المشاط تكشف مفاجأة عن حجم الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، أن معدل التضخم في مصر انخفض خلال شهر أغسطس إلى 12%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية.

ارتفاع الصادرات

وأشارت الوزيرة إلى أن قيمة الصادرات المصرية (خلاف البترولية) ارتفعت إلى 24 مليار دولار، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التوسع في الأسواق الخارجية.

احتياطيات نقدية قوية

وكشفت المشاط أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تجاوز 49 مليار دولار، وهو مستوى يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، لافتة إلى أن الناتج المحلي سجل أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي.

تحويلات المصريين بالخارج

وأضافت أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 36 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام، ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

السياحة في أعلى معدلاتها

وختمت الوزيرة بالإشارة إلى أن إيرادات السياحة وصلت إلى أعلى معدلاتها، مؤكدة أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

