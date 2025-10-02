احذر، الكرش علامة على إصابتك بأمراض خطيرة

الكرش من الدهون الموضعية الخطيرة وهو من أنواع السمنة ورغم مخاطره إلا أن العديد من الرجال ينظرون له على أنه رمز للصحة والهيئة استنادا المثل الشعبى “ الراجل من غير كرش مايسواش قرش”.

وللأسف تراكم الدهون حول البطن من أخطر أنواع السمنة التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه يمكن أن يكون علامة للإصابة ببعض الأمراض.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الكرش أو ما يعرف بتراكم الدهون في منطقة البطن من أبرز المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، وهو ليس مجرد مظهر خارجي فقط، بل قد يكون مؤشر خطير على وجود مشاكل داخلية في الجسم، أهمها تراكم الدهون على الكبد، أو ما يعرف بـ دهون الكبد أو الكبد الدهني، وهذه الحالة أصبحت شائعة جدا في السنوات الأخيرة، خصوصا مع أنماط الحياة غير الصحية، والإفراط في تناول الأطعمة السريعة وقلة النشاط البدني.

هل الكرش دليل على الإصابة بدهون الكبد

وأضاف العوضي أن الكرش لا يعني بالضرورة وجود دهون على الكبد، لكنه يعتبر من أقوى المؤشرات التي تنبه لاحتمالية الإصابة به.، لأن تراكم الدهون الحشوية (الدهون العميقة داخل البطن حول الأعضاء) يرتبط بشكل مباشر بزيادة خطر ترسب الدهون في الكبد.

وتابع، أن الدراسات الطبية أثبتت أن الأشخاص الذين لديهم كرش بارز أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي مقارنة بغيرهم، والكرش لا يظهر فقط بسبب الإفراط في الأكل، بل أيضا بسبب قلة الحركة، وارتفاع مقاومة الإنسولين، أو الاضطرابات الهرمونية، وهذه كلها عوامل ترتبط بشكل وثيق بدهون الكبد، وبالتالى وجود الكرش قد يكون جرس إنذار مبكر لضرورة فحص الكبد، خاصة إذا ترافق مع أعراض مثل الخمول، وضعف التركيز، أو آلام في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

الكرش علامة على إصابتك بأمراض خطيرة

أمراض يسببها الكرش

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أن الدهون الحشوية والكرش يرفعان مقاومة الإنسولين وبالتالى تزداد فرص الإصابة بمرض السكري، كما أن الأشخاص المصابون بالكبد الدهني والكرش لديهم قابلية أعلى للإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وايضا الكرش دليل على اختلال التوازن الغذائي الذي يقود لزيادة الوزن بشكل عام.

طرق علاج الكرش

وأضاف استشارى الباطنة، أن العلاج يعتمد على تغيير نمط الحياة بشكل أساسي، بجانب المتابعة الطبية، ومن أبرز طرق العلاج:

تقليل تناول الدهون المشبعة والمقلية.

تجنب السكريات البسيطة والمشروبات الغازية.

الإكثار من الخضروات الورقية، والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة.

الاعتماد على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، المكسرات، والأفوكادو.

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة بدلا من وجبات كبيرة ودسمة.

النشاط البدني يساعد على حرق الدهون الحشوية المسؤولة عن الكرش، لذا يجب المشي السريع أو الجري 30 دقيقة يوميا، وممارسة تمارين المقاومة (الأوزان) تساعد في زيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون.

فقدان 7 إلى 10% من الوزن الكلي للجسم يحدث تحسن ملحوظ فى علاج الكرش والسمنة بشكل عام.

شرب الماء الوفير على مدى اليوم وتنظيم مواعيد النوم حيث يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.