الأربعاء 08 يناير 2025
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صحة ومرأة

أطعمة تساعد على التخلص من الكرش في زمن قياسي

دهون البطن، فيتو
دهون البطن، فيتو

أطعمة تساعد على التخلص من الكرش، تُعد الدهون المتراكمة في منطقة البطن، أو ما يُعرف بـ"الكرش"، من أكثر المشكلات الصحية والجمالية شيوعًا بين الرجال والنساء على حد سواء. 

وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الدهون المتراكمة في منطقة البطن تتسبب، ليس فقط في تأثير سلبي في المظهر الخارجي، بل تُعد أيضًا من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، واضطرابات التمثيل الغذائي. 
 

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وأضافت الدكتورة مروة، أنه رغم أن التخلص من الكرش يتطلب مزيجًا من النشاط البدني والنظام الغذائي المتوازن، فإن بعض الأطعمة تلعب دورًا فعالًا في تعزيز حرق الدهون في هذه المنطقة.
وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم أطعمة تساعد على التخلص من الكرش


أطعمة تساعد على التخلص من الكرش

القضاء على الكرش
القضاء على الكرش

الألياف الذائبة (Soluble Fiber)

تُعد الألياف الذائبة من العناصر الغذائية التي تُساهم في تقليل دهون البطن. عندما تُستهلك، تتحول إلى مادة هلامية تبطئ عملية الهضم، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول السعرات الحرارية. 

ومن الأطعمة الغنية بالألياف الذائبة:
بذور الشيا.
بذور الكتان.
الشوفان.
الفواكه مثل البرتقال، التفاح، والتوت.
الخضروات مثل البروكلي والجزر.

 

البروتينات قليلة الدسم
يُعد البروتين عنصرًا أساسيًا في بناء العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يُساعد على حرق الدهون في الجسم. كما أن البروتين يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من استهلاك الوجبات الخفيفة ذات السعرات العالية.

تشمل مصادر البروتينات المفيدة:
صدور الدجاج والأسماك.
البيض.
العدس والحمص.
منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي والجبن القريش.

 

الأطعمة الغنية بالأوميجا-3
تساعد الأحماض الدهنية الأوميجا-3 في تقليل الالتهابات في الجسم، التي ترتبط بزيادة الدهون في منطقة البطن.


تشمل الأطعمة الغنية بالأوميجا-3:
السلمون، السردين، والتونة.
بذور الكتان والجوز.

الشاي الأخضر
يُعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد في تسريع عملية حرق الدهون، بفضل احتوائه على مركبات الكاتيكين (Catechins) التي تُحفز عملية الأيض. يُفضل تناول كوب إلى كوبين يوميًا للحصول على أفضل النتائج، مع مراعاة شربه دون إضافة السكر.

 

الحبوب الكاملة
تُساعد الحبوب الكاملة على تقليل الدهون في منطقة البطن بفضل احتوائها على الألياف والمعادن التي تُحسن من عملية الهضم وتُقلل من تراكم الدهون.

تشمل هذه الحبوب:
الأرز البني.
الكينوا.
الشوفان.
خبز القمح الكامل.

 

الزبادي اليوناني
يُعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا ممتازًا للبروبيوتيك، الذي يُعزز صحة الأمعاء ويُقلل من الانتفاخ الذي قد يساهم في ظهور الكرش. كما أنه غني بالبروتين الذي يُساعد على بناء العضلات وحرق الدهون.

 

الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تُساعد على تقليل الدهون الضارة في الجسم. كما أنه غني بالألياف والبوتاسيوم، اللذين يُعززان من الشعور بالشبع وتنظيم توازن السوائل في الجسم.

 

المكسرات النيئة
تُعد المكسرات مصدرًا غنيًا بالبروتين، الألياف، والدهون الصحية التي تُساعد على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

تشمل المكسرات المفيدة:
اللوز.
الجوز.
الكاجو.
يُفضل تناول حفنة صغيرة يوميًا كوجبة خفيفة.

 

التوابل مثل الكركم والزنجبيل
تحتوي التوابل مثل الكركم والزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، مما يُساعد على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل تراكم الدهون في الجسم. يُمكن إضافتهما إلى الأطعمة أو المشروبات اليومية لتعزيز الفائدة.

 

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب غنيّة بالألياف والمغذيات التي تُساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة وتعزيز الإحساس بالشبع.

التخلص من الكرش
التخلص من الكرش

نصائح هامة لتقليل الكرش

شرب الماء بانتظام: يساعد الماء على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل الانتفاخ.
تجنب السكريات المضافة: السكريات المُضافة تُزيد من الدهون الحشوية، لذا يُفضل تقليل استهلاك الحلويات والمشروبات الغازية.
ممارسة الرياضة: الرياضات الهوائية وتمارين القوة تلعب دورًا كبيرًا في التخلص من الكرش.
تقليل الكربوهيدرات المكررة: يُنصح باستبدال الكربوهيدرات المكررة كالأرز الأبيض والخبز الأبيض بالحبوب الكاملة.

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