طبيب يحذر: الكرش سبب رئيسي للإصابة بمرض السكر (فيديو)

قال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر والغدد الصماء، ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض السارية بوزارة الصحة إن أعراض مرض السكر تنقسم لعدة مجموعات منها مرضى بدون أعراض خاصة في بداية الإصابة ثم مجموعة أخرى منها فقدان الوزن وكثرة التبول وقلة المجهود.

أعراض مضاعفات مرض السكر

وأشار إلى أن المجموعة الثالثة هي أعراض مضاعفات مرض السكر وتأثيره على الأعصاب والأوعية الدموية والقلب والكليتين.

الكرش سبب رئيسي في حدوث السكر بجانب العوامل الوراثية

وأوضح أن الكرش سبب رئيسي في حدوث السكر بجانب العوامل الوراثية، مشيرا إلى أن السمنة مع التاريخ الوراثي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر لذا يجب عند توفر عوامل الخطورة يجب الكشف المبكر عن مرض السكر.

وحذر الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر، والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر ومقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية بوزارة الصحة من تناول 5 أطعمة في شهر رمضان تسبب خطورة على مريض السكر، وكذلك على الإنسان السليم غير المصاب بالسكر حيث تسبب زيادة الوزن وتتسبب أيضا في مراحل ما قبل السكر.

الخشاف من أخطر الأطعمة التى يتم تناولها في شهر رمضان

قال الدكتور أحمد السبعاوي في تصريحات خاصة لـ"فتيو" إن الخشاف من أخطر الأطعمة التى يتم تناولها في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه طبق يحتوي على قراصيا وتمر ومشمشية يتسبب في زيادة الوزن ورفع نسبة السكر لدي مريض السكر في حالة تناول هذا الأطعمة.

وأكد أن قطعة من الفواكه المجففة تعادل 4 فواكه طازجة لذا يجب الإقلال منها أثناء فترات الصيام.

وتابع حديثه أن من ضمن أحطر الأطعمة هو قمر الدين المحلى بالسكر وهو من أكثر المشروبات التى تتسبب في زيادة السكر ويتسبب في رفع السكر

وحذر مرضي السكر من تناول المخللات والأطعمة الحادقة أثناء وجبة السحور لأنه مع قلة شرب المياه طوال فترة الصيام يتسبب في تعرض الجسم للجفاف مشيرا الى ان تناول المخللات من العادات الغذائية الخاطئة.

كما حذر من كثرة تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المقلية حيث تتسبب في رفع نسبة السكر.

شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة

وأكدت وزارة الصحة أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

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