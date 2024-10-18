السبب الرئيسي لتكون الكرش، 6 طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية

يمكن التقليل من الدهون الحشوية الموجودة فى البطن عن طريق تقليل تناول الكربوهيدرات والسكر المضاف، من بين التغييرات الغذائية الأخرى، ويمكن أن تساعد بعض العادات، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية الهوائية.

توجد الدهون الحشوية داخل تجويف البطن وتلتف حول الأعضاء الداخلية مما يجعل التنخلص منها صعب، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وقد يؤدي وجود الكثير من الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بعوامل التمثيل الغذائي للقلب والتي قد تؤدي إلى حالات مزمنة مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب.

الدهون الحشوية، ظفيتو

طرق التخلص من الدهون الحشوية

تختلف الدهون الحشوية عن الدهون عن الدهون تحت الجلد، وهو نوع الدهون المخزنة أسفل الجلد مباشرة والتي يمكن الوصول لها بسهولة.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يعد اتباع نظام غذائي متوازن أحد أهم العوامل لإدارة وزن الجسم والدهون الحشوية.

يتكون النظام الغذائي المتوازن من تناول الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل الأطعمة المصنعة للغاية والمواد المضافة مثل السكر.

تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على عجز السعرات الحرارية هو العامل الأكثر أهمية لفقدان الوزن، وهذا يعني استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحرقه الشخص طوال اليوم.

ومع ذلك، يوصي الخبراء بتجنب القيود الصارمة على السعرات الحرارية لأنها قد تؤدي إلى نقص العناصر الغذائية، والجوع، واتباع حمية غذائية متقلبة، ومضاعفات صحية أخرى.

بدلًا من ذلك، تقليل السعرات الحرارية اليومية بمقدار 500 سعر حراري، قد يساعد على خسارة حوالي 1 رطل أسبوعيًا.

قد تساهم النصائح الغذائية الأخرى أيضًا في التخلص من الدهون الحشوية، بما في ذلك:

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات

تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة وأحماض أوميجا 3 الدهنية

الحد من تناول السكريات المضافة والدهون المتحولة والكحول

تجربة أنظمة غذائية معينة، مثل النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والنظام الغذائي الكيتوني

زيادة النشاط البدني

يعد التمرين أحد أهم جوانب الحفاظ على وزن معتدل وإدارة الدهون الحشوية.

قد تساعد التمارين الهوائية متوسطة الشدة، أو تمارين القلب، في زيادة معدل ضربات القلب وحرق الدهون الحشوية، بالإضافة إلى ذلك، وتُظهر الأبحاث أن تدريب المقاومة هو المفتاح في تقليل الدهون الحشوية مع الحفاظ على كتلة العضلات.

قد يكون الجمع بين هذين النوعين من التمارين مع اتباع نظام غذائي متوازن هو الطريقة الأكثر فعالية لحرق الدهون الحشوية.

ينصح بممارسة البالغين للتمارين بكثافة معتدلة لمدة 150 إلى 300 دقيقة على الأقل أسبوعيًا أو بكثافة عالية لمدة 75 إلى 150 دقيقة على الأقل.

احصل على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة أمر حيوي للصحة بشكل عام، فيكون النوم دورًا رئيسيًا في:

الحفاظ على وزن صحي

الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم

تقليل التوتر وتحسين المزاج

وجدت الأبحاث أن قلة النوم قد تزيد من خطر زيادة الدهون الحشوية، وعلى العكس من ذلك، قد يساعد زيادة النوم في تقليل الدهون الحشوية.

من المهم حصول البالغون على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

التقليل من مستويات التوتر

تشير بعض الأبحاث إلى أن التوتر المزمن مرتبط بالدهون الحشوية وتحت الجلد.

والأمر الأكثر من ذلك أن التوتر المستمر قد يؤدي أيضًا إلى العديد من السلوكيات التي قد تساهم في زيادة الدهون الحشوية ووزن الجسم، بما في ذلك:

الإفراط في تناول الطعام

تناول الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والسعرات الحرارية

اتباع نمط حياة خامل

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

قد يحفز التوتر أيضًا العديد من الهرمونات التي قد تؤدي إلى الجوع، مثل هرمون الغريلين.

قد تشمل بعض الطرق للمساعدة في تقليل التوتر ما يلي:

التأمل

ممارسة الرياضة

ممارسة اليوجا

الذهاب في نزهة

كتابة مذكرات

التحدث مع صديق أو أحد أفراد الأسرة أو المعالج

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية يمكن أن تفيد صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، توجد في أطعمة مثل الزبادي والكفير والملفوف المخلل ومتوفرة كمكملات.

البريبايوتكس هي الأطعمة التي تغذي هذه البكتيريا وهي ضرورية لصحة ميكروبيوم الأمعاء.

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نمط غذائي يتضمن دورة بين فترات الأكل والصيام، وعلى عكس اتباع نظام غذائي، لا يقيد الصيام المتقطع الأطعمة، إنه يركز ببساطة على متى يجب أن تأكلها.

تتمثل الدورة الشائعة في الصيام لمدة 16 ساعة مع وجود نافذة لتناول الطعام لمدة 8 ساعات.

ووجدت دراسة حديثة أن الصيام المتقطع قد يكون أحد أكثر العلاجات الغذائية فعالية لـ:

فقدان الدهون الحشوية

زيادة الطاقة

إدارة الجوع

تحسين عوامل التمثيل الغذائي للقلب وتكوين الدهون في الجسم