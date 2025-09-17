إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إسبانيا هددت بالانسحاب وعدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 إذا شارك منتخب الكيان الصهيوني في البطولة.

وأكدت في تقريرها أن إسبانيا ترى أنه يجب تطبيق العقوبات على الكيان الصهيوني وطرده من كل المسابقات كما حدث مع روسيا.

يذكر أنه تم إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق "طواف إسبانيا" بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الإسبانية مدريد واحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.

وجرت مواجهات بين المحتجين والشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين.

