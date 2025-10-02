القمة تفجر بركان الأزمات بالبيت الأبيض.. امتناع لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات.. التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب المستحقات.. مصير فيريرا على كف عفريت.. وعواد يزيد المتاعب في ميت عقبة

تواجه إدارة نادي الزمالك عدة أزمات عقب خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة بالدوري الممتاز.



تفجر بركان

لعل الأزمة التي تشغل إدارة الزمالك حاليا هي مستحقات اللاعبين التي تهدد استقرار الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام غزل المحلة، حيث يواجه اللاعبون ضغوطًا نفسية بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية مما قد يؤثر على أدائهم في المباراة القادمة بالإضافة إلى أن هذه الأزمة قد تؤثر على تحضيرات الجهاز الفني الذي يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقع الفريق في الدوري ويأمل الجميع في حل سريع لهذه المشكلة لضمان تركيز اللاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية التي ينتظرها الجمهور.

وهدد عدد كبير من لاعبي الزمالك الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة، باللجوء للإجراءات القانونية ضد النادي إذا لم يتم صرفها قبل اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل، مما يثير القلق حول استقرار الفريق ونتائجه في الفترة المقبلة.

في ضوء هذه الأزمة، قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين بعد انتهاء مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، وذلك لامتناع اللاعبين عن خوض التدريبات الجماعية حتى يتم حل أزمة المستحقات.

مصير يانيك فيريرا

فيما أصبح يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، قريبا من الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، وفي حالة الهزيمة أو التعادل أمام غزل المحلة بالجولة القادمة، ستتم إقالته ولن يستمر مع الفريق بصورة نهائية.

أزمة جديدة بسبب عواد

فيما كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تحرك من جانب الحارس للرحيل عن الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ارتباط اسم الحارس بعدم الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن محمد عواد كلف أحد الوكلاء بالبحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية، وذلك للرحيل عن نادي الزمالك في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة بصورة رسمية.

محمد عواد لديه نية مسبقة في الخروج من الزمالك في الانتقالات القادمة، بعد استبعاده من حسابات المدير الفني للفريق، خاصة وأن قدم مستويات كبيرة خلال الموسم الماضي، وساهم في حصد الفريق لقب كأس مصر أمام نادي بيراميدز.

فيديو شيكو بانوا يثير الجدل

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة وجهت تحذيرًا قويًا للمهاجم الأنجولي شيكو بانزا بسبب ظهوره في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو يرقص بطريقة غريبة أثارت الجدل.

وأكد المصدر أن الفيديو قديم وتم تصويره قبل القمة، ولا علاقة له بهزيمة الفريق أمام الأهلي، لكن النادي شدد على ضرورة الالتزام وعدم إثارة الجدل على السوشيال ميديا.



موعد المباراة الزمالك وغزل المحلة



وسيواجه الزمالك فريق غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر الجاري على ستاد هيئة قناة السويس، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

