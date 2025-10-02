الخميس 02 أكتوبر 2025
ليكيب الفرنسية تسخر من لامين يامال بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

لامين يامال
لامين يامال

دوري أبطال أوروبا، علقت صحيفة ليكيب الفرنسية، على فوز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما امس على ملعب مونتجويك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسخرت الصحيفة من لامين يامال على صفحتها الرئيسية بعد فوز برشلونة: “الكرة الذهبية”.

وكان عثمان ديمبيلي قد فاز بالكرة بالذهبية متفوقا على لامين يامال.

 

وتقدم فيران توريس لاعب برشلونة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19 بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى قابلها توريس بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 38، تعادل باريس سان جيرمان عن طريق سيني مايولو بعد اختراق من نونو مينديز من الجبهة اليسرى، ليمرر كرة أرضية إلى مايولو الذي استقبلها وسددها في الشباك.

وأضاف جونتشالو راموس الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليحقق فوزا هاما وقاتلا أمام برشلونة.

 

