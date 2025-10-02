الخميس 02 أكتوبر 2025
بعد فترة من الإغلاق، الكامب نو يستضيف مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

ملعب الكامب نو،فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ستُقام على ملعب "كامب نو".

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هذا الإعلان جاء في وقت يواصل فيه النادي استعداداته لإعادة افتتاح الملعب التاريخي بعد فترة من التجديدات، وسط ترقب جماهيري كبير للعودة إلى "كامب نو".

حتى الآن، يُكثف العمال جهودهم لاستيفاء معايير السلامة التي تشترطها بلدية برشلونة، في حين لم يتم تأكيد مكان إقامة مباراة برشلونة وجيرونا المقررة في 18 أكتوبر.

وتشعر إدارة برشلونة بالتفاؤل بشأن استضافة مباريات الفريق على "كامب نو" من جديد، بداية من مواجهة أولمبياكوس الأوروبية.

 موقف مباريات برشلونة الأخرى في الليجا


ذكرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" أن ملعب مباراة برشلونة وجيرونا لم يُحدد بعد، بينما أعلنت أن لقاء برشلونة ضد إلتشي، المقرر في 2 نوفمبر 2025، سيُقام على ملعب كامب نو، ما يشير إلى اقتراب الملعب من الجاهزية الكاملة.

بحسب "سبورت"، فإن ملعب "ليس كورتس" هو البديل الأقرب لاستضافة المباراة في حال تعذر إقامة اللقاء على "كامب نو"، لكن المؤشرات الحالية ترجح العودة المنتظرة إلى معقل الفريق التاريخي.

 

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري الأبطال


قبل مواجهة أولمبياكوس، يخوض برشلونة لقاءً صعبًا أمام باريس سان جيرمان ضمن الجولة الثانية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على ملعب مونتجويك في برشلونة. ثم يلتقي البارسا مع بطل اليونان يوم 21

