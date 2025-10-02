خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

أثار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له وهو يتجاهل التوقيع لأحد الأشخاص يحمل قميصًا مكتوبًا عليه كلمة “فلسطين” مع العلم الفلسطيني، وذلك عقب مواجهة ليفربول مع مضيفه جلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يمر أمام الشخص الذي يحمل القميص، لكنه تابع طريقه دون أن يوقّع على القميص أو حتى يقف بجانب الشاب ويتحدث إليه أو يلتقط معه صورة.

من طرح الفيديو كتب: "محمد صلاح لم يكن بإمكانه التوقيع على القميص الخاص بفلسطين بسبب الشروط الرسمية التي تفرضها الويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)"



حدث هذا في تركيا — بمناسبة مباراة ليفربول وغلطسراي. pic.twitter.com/pvLkttGtT9 — Youssef (@MlyYousef) October 1, 2025

تصريحات عامر العمايرة خبير اللوائح

وفي تصريحات خاصة لـ فيتو أكد خبير اللوائح عامر العمايرة، أن محمد صلاح تجنب أي أزمة يمكن أن تحدث حال توقيعه على القميص الذي يحمل علم فلسطين.

وقال: “لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واليويفا بجانب ليفربول بالطبع وضعوا قيود صارمة على أي تصرفات أو رسائل سياسية أو دينية أو شعارات ذات طابع غير رياضي خلال المباريات أو الأنشطة الرسمية، لأن ذلك سيكون خلط الرياضة بالسياسة”.

وتابع: “في حالة توقيع صلاح على قميص أو علم فلسطين قد يتعرّض للهجوم من الصحف الإنجليزية خاصة وأن هناك قيود تمنع إظهار او رفع أي شعارات سياسية أو كتب رسائل ذات طابع سياسي في المباريات، وبالتالي سيتعرض للمساءلة في ليفربول وأيضا بالاتحاد الأوروبي وبالتالي سيتم توقيع عقوبة مالية أو تحذيرية وقد تصل العقوبة إلى الإيقاف”.

واختتم حديثه قائلا:"ما فعله محمد صلاح هو تصرف ذكي لأنه في النهاية لاعب عربي يلعب بالدوري الانجليزي الذي يخضع لتغطية إعلامية هائلة، فمثلًا أي موقف سياسي علني واضح منه تجاه فلسطين قد يعرّضه لهجوم لاذع من الإعلام ويضعه في صدام مع جماهير وبالتالي لن يمر الأمر مرور الكرام وسيتم معاقبته".

