موعد مباراة روما وليل في الدوري الأوروبي

يلتقي فريق روما الإيطالي نظيره ليل الفرنسي، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الجاري 2025 - 2026.

موعد مباراة ليل وروما

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما ضد ليل في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويرغب فريق ليل الفرنسي في مواصلة نغمة الانتصارات أيضًا بعدما حقق الفوز أمام بران بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

ويأمل فريق ليل في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام أولمبيك ليون بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ترتيب الدوري الأوروبي



يتواجد فريق روما حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، جمعها من انتصار وحيد، وسجل هدفين وتلقي هدفًا.

بينما يتواجد فريق ليل حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، جمعها من انتصار وحيد، وسجل هدفين وتلقي هدفًا.

