انتصارات النحاس تغير بوصلة الأهلي في التعاقد مع مدرب جديد للفريق

يسعى مسؤولو  النادي الأهلي، إلى حسم ملف المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، إلا أن الأمر لا يزال غامضا داخل المارد الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: إنّ عماد النحاس يواصل ترسيخ أقدامه مع كل انتصار، وهو ما يجعل إدارة الأهلي في حالة من التريث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب الجديد.

وأكمل: “النادي الأهلي كان على بُعد خطوات بالفعل من التعاقد مع مدير فني جديد في 3 مناسبات سابقة، إلا أنّ الأمور لم تكتمل في كل مرة”.

وأكد أن النادي كان قد توصل لاتفاق مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، ولكنه فضّل في النهاية الانتقال لتولي مسؤولية تدريب أحد الأندية في بولندا، ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي قررت التمهل في حسم اسم المدير الفني القادم، مشيرًا إلى أن أسامة هلال يواصل البحث في هذا الملف.

وكشف  أن اسم المدرب التركي المخضرم فاتح تريم طُرح على طاولة النقاش، لكن تم استبعاده بسبب تقدمه في العمر، كما تم النظر أيضًا في اسم المدرب البرتغالي برونو لاج وآخرين، إلا أن القرار النهائي لا يزال لم يحسم بعد.

