موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار محمد شريف في قيادة خط هجوم الفريق خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

يأتي ذلك في ظل تضاؤل فرص لحاق المهاجم نيتس جراديشار بالمباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا والتي حالت دون مشاركته في مباراة القمة الأخيرة.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الإثنين الماضي بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

