موقف مصابي الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية

الاهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

وأصبح حسين الشحات وطاهر محمد طاهر  جاهزين لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري، بعد أن  شاركا في مران اليوم بعد غيابهما عن مران أمس للإصابة.

فيما تعافى محمد شكري من الإصابة وشارك بشكل جزئي في مران الفريق اليوم، ومن المنتظر أن يشارك بشكل كبير في مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري.

وبالنسبة للثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمد مجدي أفشة فقد شاركا في مران الأهلي أمس،  فيما تقرر أن يشارك مهاجم الأهلي جراديشار في مران الفريق غدًا، على أن يحسم الجهاز الفني يحسم دخولهم قائمة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية.


وسيغيب عن المباراة إمام عاشور الذي مازال غائبا عن الفريق بسبب الإصابة بفيروس A.

 

 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار محمد شريف في قيادة خط هجوم الفريق خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

يأتي ذلك في ظل تضاؤل فرص لحاق المهاجم نيتس جراديشار بالمباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا والتي حالت دون مشاركته في مباراة القمة الأخيرة.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الإثنين الماضي بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز حسين الشحات مصطفى زيزو محمد مجدي أفشة محمد شكري محمد شريف مجدي أفشة

