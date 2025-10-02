محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشوارع المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، محطة السرفيس "الشيماء" بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، وعددًا من الشوارع بنطاق المدينة، لمتابعة أعمال النظافة والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد محطة سرفيس الشيماء

وخلال تفقد محافظ الدقهلية محطة سرفيس الشيماء بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، تابع الأعمال الجارية في تنفيذ توجيهاته السابقة بإقامة "تاندة" للانتظار، ومقاعد للجلوس خاصة لكبار السن لحمايتهم من أشعة الشمس والأمطار أثناء فترة انتظارهم، مؤكدًا على أن تتم الأعمال بمساحة مناسبة لا تعوق الحركة المرورية، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بالمحطة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات

كما تفقد المحافظ عددًا من الشوارع بنطاق حي شرق المنصورة، حيث تابع أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فخر الدين خالد وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأول هو تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات تليق بهم، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة أساس تحسين المرافق العامة وتحقيق رضا المواطنين.

استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع

وأضاف اللواء طارق مرزوق أن المحافظة ماضية في تكثيف جهودها لرفع مستوى النظافة والخدمات وتطوير الشوارع والميادين بما ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطنين، وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع بما يصب في صالح توفير مختلف الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.