6 أفلام مصرية في مهرجان الجونة السينمائي 2025، تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمدينة الجونة الساحرة بالبحر الأحمر.

وعلى مدار أيام المهرجان، سيكون صناع ومتابعي والمهتمين بعالم السينما على موعد مع باقة مختارة من أهم الأفلام العالمية والعربية والمصرية، والتي ستعرض خلال فعاليات دورة 2025.

ويتضمن البرنامج هذا العام عرض 6 أفلام مصرية في مختلف مسابقات المهرجان، وتأتي كالتالي:

عيد ميلاد سعيد - فيلم الافتتاح

اختار مهرجان الجونة السينمائي فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

ورغم أن توحه لم تعرف يومًا متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

كولونيا

إخراج محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا

دراما عائلية مشوقة بطولة أحمد مالك وكامل الباشا. يتمحور الفيلم حول علاقة متوترة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسرارًا دفينة. سبق أن عُرضت أعمال صيام السابقة في مهرجانات مرموقة مثل مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA).

شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

المستعمرة

إخراج محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسعودية

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية. يُعد المستعمرة فيلمًا تشويقيًا مكثفًا، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج محمد رشاد. يتتبع قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما في حادث عمل مجرد صدفة بالفعل. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة وجهات نظر في مهرجان برلين السينمائي.

حصل الفيلم على دعم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

50 متر

إخراج يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية

ويستعرض الفيلم رحلة شخصية حميمة للمخرجة يمنى خطاب والتي كتبت سيناريو فيلم "ربيع يوم عادي" الذي شارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي 2023.

تستخدم يمنى الكاميرا لتوثيق علاقتها بوالدها الحنون، كمحاولة لترميم جسر التواصل بينهما، في حكاية عن العائلة واكتشاف الذات والمصالحة. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن قسم NEXT:WAVE بمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

شارك الفيلم أيضًا في "برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

الحياة بعد سهام

إخراج نمير عبد المسيح | مصر، فرنسا

يُعد الفيلم عملًا جديدًا يستعرض محاولة المخرج نمير عبد المسيح في مواجهة عثرته الإبداعية والحزن على رحيل والدته، عبر استخدام الكاميرا لإعادة تتبع تاريخ عائلته. الفيلم الذي يلتقط جمال الحياة العابر شارك ضمن برنامج ACID في مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو الفيلم الطويل الثاني للمخرج بعد فيلم "العذراء والأقباط وأنا" (2011).

كان الفيلم من ضمن الأعمال المختارة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

ولنا في الخيال... حب؟ | سارة رزيق | مصر

كما يقدم المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم "ولنا في الخيال... حب؟"، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة سارة رزيق، ويستكشف تعقيدات الحب والفقد من خلال قصة تربط بين طالبة جامعية وأستاذ جامعي يعيش تجربة حزينة.

فيلم ولنا في الخيال حب من إخراج وتأليف سارة رزيق، ومن بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

