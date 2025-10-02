الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، موضحًا أن هذه الكلمات الواردة في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار تحمل دعوة إلى النقاء الداخلي والخارجي، والسيرة النقية التي تحفظ الإنسان والكنيسة، والحياة الهادئة المملوءة بالسلام، وهي جميعها وسائل لإرضاء اسم الله القدوس.

جاء ذلك خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، ضمن زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

كان في استقباله مجمع راهبات الدير بالألحان والشموع والورود، حيث صلى قداسة البابا صلاة الشكر، ثم ألقى كلمة روحية تأمل فيها معاني المقطع السابق من الصلاة. وأوضح أن "الوقت يصبح بهيًا حينما نقدسه بالصلاة والتسبيح وقراءة الكتاب المقدس"، مضيفًا أن "السيرة الطاهرة أشبه برائحة طيبة تنتشر وتحفظ الإنسان والكنيسة والبلاد"، مؤكدًا أن "الهدوء سمة للحياة الحقيقية، طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام".

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرعوية التي يقوم بها البابا تواضروس لمحافظة أسيوط، والتي تشمل عددًا من الأديرة والكنائس التابعة لإيبارشياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القدوس دير السيدة العذراء السيدة العذراء

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads