محكمة كورية جنوبية ترفض الإفراج عن الرئيس السابق يون سوك يول بكفالة

رفضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، طلب الرئيس السابق يون سوك يول، الإفراج عنه بكفالة، مشيرةً إلى مخاوف من إتلاف الأدلة.

وضعه الرئيس السابق يون سوك يول الصحى السيئ

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية" يونهاب" اتخذت محكمة منطقة سول المركزية القرار بعد أن تقدم يون بالطلب الشهر الماضي، مشيرًا إلى حقه فى الدفاع عن نفسه ووضعه الصحي السيئ.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها يون سيوك يول بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

الامتثال لاستجواب المحققين

وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضى، تحدث يون لمدة 18 دقيقة، مجادلًا بأن اعتقاله يُصعّب عليه حضور محاكماته والامتثال لاستجواب المحققين.

ويُحاكم يون بتهم انتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء، وإصدار إعلان منقح بعد إعلان الأحكام العرفية، وعرقلة اعتقاله من قبل المحققين في يناير، بالإضافة إلى محاكمته بتهمة قيادة تمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

