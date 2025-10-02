الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محكمة كورية جنوبية ترفض الإفراج عن الرئيس السابق يون سوك يول بكفالة

الرئيس الكورى الجنوبى
الرئيس الكورى الجنوبى السابق يون سوك يول، فيتو

رفضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، طلب الرئيس السابق يون سوك يول، الإفراج عنه بكفالة، مشيرةً إلى مخاوف من إتلاف الأدلة.  

وضعه الرئيس السابق يون سوك يول الصحى السيئ

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية" يونهاب" اتخذت محكمة منطقة سول المركزية القرار بعد أن تقدم يون بالطلب الشهر الماضي، مشيرًا إلى حقه فى الدفاع عن نفسه ووضعه الصحي السيئ. 

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها يون سيوك يول بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي. 

الامتثال لاستجواب المحققين

وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضى، تحدث يون لمدة 18 دقيقة، مجادلًا بأن اعتقاله يُصعّب عليه حضور محاكماته والامتثال لاستجواب المحققين. 

ويُحاكم يون بتهم انتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء، وإصدار إعلان منقح بعد إعلان الأحكام العرفية، وعرقلة اعتقاله من قبل المحققين في يناير، بالإضافة إلى محاكمته بتهمة قيادة تمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة في كوريا الجنوبية الرئيس السابق يون سوك يول منطقة سول المركزية إعلان الأحكام العرفية

مواد متعلقة

بورصة كوريا الجنوبية تقفز لأعلى مستوى بعد الشراكة مع OpenAI

السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية (صور)

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية

السيسي يتسلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads