روسيا تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميًا.

الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبى البلدين".

تاريخ العلاقات بين روسيا وإيران

وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صادق في شهر أبريل الماضي، على قانون يقنن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان إلى موسكو منتصف يناير الماضي.

التحديات الجيوسياسية المشتركة

وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.

