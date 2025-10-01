وزراء الداخلية العرب: خطة لمواجهة الجرائم المرتكبة بالذكاء الاصطناعي

انطلقت، اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025م، في الجمهورية التونسية، أعمال المؤتمر الثاني للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، بحضور العقيد حمد محمد الحمود، رئيس المؤتمر، وممثلين عن وزارات الداخلية العربية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

وخلال الافتتاح، ألقى الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة ثمّن فيها دعم الجمهورية التونسية رئيسًا وحكومةً وشعبًا لمسيرة المجلس، كما أعرب عن تقديره لوزراء الداخلية العرب على رعايتهم الكريمة للعمل الأمني العربي المشترك وحرصهم على مواجهة التطورات المتسارعة للجريمة السيبرانية وحماية المجتمعات العربية من تداعياتها.

وأشار محمد بن على كومان، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في نسخته الثانية، بعد أن أقرّ المجلس عقده سنويًا ليكون منصة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة أبرز التحديات في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد الأمين العام أن المجلس أحرز إنجازات بارزة في هذا المجال، أبرزها:

إقرار الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدورة (37) عام 2020م، والتي نظمت التعاون العربي البيني والدولي.

واعتماد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية في الدورة (39) عام 2022م، لترجمة بنودها إلى برامج عملية.

وإسهامات كبيرة لأجهزة المجلس في صياغة قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة عام 2010م بالقاهرة.

وتشكيل فريق خبراء عرب متخصصين منذ عام 2018م بالتعاون مع جامعة الدول العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمقاربة شاملة أمنية وقانونية وفنية.

وأضاف أن المؤتمر الحالي يُناقش مشاريع جديدة، من بينها: هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز وطني متخصص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتستلهم منها الدول الأعضاء خططها الوطنية، ودراسة بند جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني المحال من مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، واقتراح التوصيات بشأنه.

وفي ختام كلمته، أعرب كومان عن تمنياته بنجاح أعمال المؤتمر وتعزيز مسيرة التعاون العربي في مواجهة الجرائم السيبرانية، والمزيد من الأمن والاستقرار للدول العربية.

