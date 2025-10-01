في يومها العالمي، عادات وطقوس القهوة بالبلاد العربية وسر عزوف المصريين عنها بالقرن العشرين

في مصر مشروب القهوة حاضر في الحزن والفرح وواجب الضيافة ومجالس الصلح، إلا أن هناك طقوسا وعادات في تناول القهوة في مختلف البلاد، وهي تختلف من بلد إلى أخرى، سواء بين البلاد العربية أو البلاد الأخرى، والقهوة كانت ولا تزال رمز الكرم لدى العربي تفوح برائحتها الذكية، وقد أصبح فنجان القهوة خير أنيس وجامع شمل وبه يمكن الحكم على شطارة ومهارة العروس، فإذا كان للقهوة وش كان دلالة على أن العروس ست بيت درجة أولى، أما اهتزاز الفنجان وسكبه فهو علامة خير وهكذا.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، هذا اليوم الذي خصصته المنظمة الدولية للقهوة للاحتفال بها، نستعرض عادات تقديم مشروب القهوة في بعض البلاد، ففي دول الخليج فإن طقوس تقديم القهوة توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، فهي تقدم أولا للضيوف واقفا حتى ينتهى الجميع من شرب القهوة، ويفضل صب فنجان ثان بعد انتهاء شرب الأول زيادة في الاحتفاء بالضيف، وقد حدد البدو ثلاثة فناجين من القهوة حتى يصل إلى قمة الكرم للضيف، الأول يسمى فنجان الضيف ويرد الضيف "دايما عامر"، والثاني فنجان الكيف، ويوصف من يشربه أنه صاحب مزاج معتاد الكيف، والثالث فنجان السيف، أي أن صاحبه عونا للضيف في الشدة والحرب.

الدلة لصناعة القهوة

وفي اليمن وهي أكبر مصدري البن في العالم أكثر من البرازيل التي تسمى بأم البن، ويطلقون على القهوة في اليمن بنت اليمن، وللقهوة في اليمن بعدا صوفيا؛ فقد كانت مشروبا شائعا لدى المسلمين في القرن التاسع الهجري، وتبدأ طقوسها بعد جمع محصول حبوب البن وتجفيفه في الشمس ثم تحميصه بعد نزع القشر منه.

صبة الحشمة في السعودية

وفي السعودية تصنع القهوة في الدلة وهي إناء لتحضير القهوة، وعند تقديم القهوة لا يملأ الفنجان بأكثر من نصفه رغم صغر حجمه، وهو ما يعرف بـ "صبة الحشمة" عند العرب، وإذا زاد صبة القهوة ثلث الفنجان معناه أن الضيف غير مرحب به وعليه المغادرة، أما إذا هز الضيف الفنجان معناه أنه اكتفى بشرب القهوة وإذا لم يهز معناه طلب المزيد منها.

نكهات وأعشاب في المغرب العربي

كما تتميز القهوة في بلدان المغرب العربي بالنكهات والأعشاب مع طبق الحلويات، ففي الجزائر يضاف لها ماء الزهر والياسمين وتصب في أواني فضة، ويقدم معها أطباق التسالي والحلويات وميعاد تناولها الرابعة عصرا، ونفس العادات في تونس لكنها أساسية في الصباح وبعد الظهر ومع العشاء خاصة في الزيارات، وفي المغرب يضاف إليها جوزة الطيب وعيدان القرفة والجنزبيل.

تقديم القهوة في بلاد العرب

وفي العراق تقدم القهوة وقوفا وتمسك الدلة باليد اليسرى والفنجان يقدم باليد اليمنى مع الانحناء احتراما أثناء تقديمها. وفي السودان تسمى القهوة بقعدة الجبنة ويطحن البن في الهون على موسيقى النتانة ويوضع في الشرارة، أي الكنكة، ويوضع مع البن الزنجبيل والحبهان ويتم تصفيته، وكل شخص في السودان يحمل معه البن والسكر عند ذهابه إلى العمل، وعند عودته بين الغداء والعشاء تعقد قعدة الجبنة.

وفي سوريا والأردن وفلسطين تشرب القهوة مغلية كل صباح وعادة ما تقدم القهوة مرتين؛ مرة أول الجلسة ومرة آخرها، وتعرف بقهوة "أهلا وسهلا"، وفي حفلات الخطوبة بعد الموافقة على الزواج تقدم القهوة باسم "الله معكم"، وفي لبنان تقدم القهوة مضاف إليها ماء الزهر والنعناع.

تحولت القهوة العربي إلى النسكافيه

وفي مصر ظلت القهوة المشروب رقم واحد حتى القرن التاسع عشر عندما دخل الاحتلال البريطاني لمصر الذي جاء بعاداته بعد أن فرضوا طباعهم، حيث يحب الإنجليز شرب الشاي، فبدأت النخب المصرية في تقليدهم لينتشر في مصر شرب الشاي في مقاهي الأحياء الشعبية والريف، ويزيح الشاي القهوة عن عرش المشروب المفضل عند المصريين بحلول منتصف القرن العشرين.

القهوة التركي في مصر

ولتقديم القهوة في مصر قواعد وأصول، فعند بدو سيناء تبدأ بتقديم قهوة عربية سادة بدون سكر وباليد اليمنى بفنجان غير مملوء بالقهوة ويتناول الضيف القهوة باليد اليسرى، وتقدم أولا لكبير المجلس ويتبعه التقديم من يمينه، ولا يجوز تخطي أحد في تقديمها، وبعد الانتهاء من شرب الفنجان لا يتم وضعه على الأرض، بل يجب الاحتفاظ به في اليد حتى يعود مقدم القهوة لجمع الفناجين الفارغة، وفي المدن ومنها القاهرة تتمثل العادات بشرب القهوة التركي بعد تناول وجبة رئيسية من أجل النشاط، وبعد شرب القهوة التركي هناك عادة قراءة الفنجان حيث يتم قلب الفنجان على الصحن وقراءته.

