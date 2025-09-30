الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

مرض HFMD
مرض HFMD

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من فيروس HFMD بعد إصابة عدد من الطلاب بإحدى مدارس الجيزة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة اتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة،  التى تشمل:


١- تعزيز النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.


٢- تنظيف الأسطح المشتركة في المدارس والحضانات لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

وشددت وزارة الصحة على أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يكفي للحفاظ على بيئة آمنة دون تعطيل العملية التعليمية.

 

ما هو فيروس HFMD؟

وأكدت  وزارة الصحة والسكان  أن فيروس HFMD   ليس من الأمراض الخطيرة، ولا يعدو كونه حالة فيروسية شائعة وخفيفة تشفى تلقائيًا.

وأوضحت  وزارة الصحة والسكان أن هذا المرض هو مرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة، ويعد من الحالات البسيطة التي لا تشكل خطرًا في معظم الأوقات.

 

أعراض فيروس HFMD 

وأشارت وزارة الصحة أنه  يظهر المرض على شكل حمى خفيفة، تقرحات في الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بأن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص.

 وأكدت أن الرعاية تقتصر على تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم والحمى المناسبة للأطفال، مع الحرص على إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل لمنع الجفاف الناتج عن صعوبة البلع بسبب التقرحات وعزل الطفل المصاب فقط في المنزل وفي معظم الحالات، يمكن للطبيب تشخيص الحالة بسهولة من خلال الأعراض دون الحاجة إلى فحوصات إضافية.

حثت وزارة الصحة جميع المدارس والمنشآت التعليمية على الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية الصادر عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة.

لأول مرة بمستشفيات التأمين الصحي.. نجاح إعادة بناء يد طفلة مصابة بـ"متلازمة اليد المرآة"

وزارة الصحة تطمئن أولياء الأمور بعد إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

ودعت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى عدم القلق والتواصل مع الأطباء في حال ظهور أعراض على أطفالهم للحصول على الإرشادات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمراض الخطيرة النظافة الشخصية الماء والصابون العملية التعليمية انتقال العدوى تنظيف الأسطح فيروس HFMD وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزارة الصحة تطمئن أولياء الأمور بعد إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية بفيروس HFMD، ما أبرز أعراضه؟

نجاح إزالة خاتم من داخل عضلة المريء لطفلة عمرها 8 شهور بمستشفى المنصورة التخصصي

نقص حاد في أدوية مرضى الفشل الكلوي ومطالب بسرعة توفيرها

مسابقة سنوية بـ5 ملايين جنيه لدعم الباحثين الصيادلة

الصحة العالمية تحذر: كل 4 دقائق يصاب طفل بالسرطان

تقييم ميداني للمنشآت الصحية بالمنيا استعدادا لتطبيق التأمين الشامل

5 أطعمة تنظف شرايين القلب وتحسن الدورة الدموية

الأكثر قراءة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وغزيرة على هذه الأماكن

أسعار الذهب فى قطر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads