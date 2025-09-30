الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من فيروس HFMD بعد إصابة عدد من الطلاب بإحدى مدارس الجيزة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة اتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة، التى تشمل:



١- تعزيز النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.



٢- تنظيف الأسطح المشتركة في المدارس والحضانات لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

وشددت وزارة الصحة على أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يكفي للحفاظ على بيئة آمنة دون تعطيل العملية التعليمية.

ما هو فيروس HFMD؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن فيروس HFMD ليس من الأمراض الخطيرة، ولا يعدو كونه حالة فيروسية شائعة وخفيفة تشفى تلقائيًا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذا المرض هو مرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة، ويعد من الحالات البسيطة التي لا تشكل خطرًا في معظم الأوقات.

أعراض فيروس HFMD

وأشارت وزارة الصحة أنه يظهر المرض على شكل حمى خفيفة، تقرحات في الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بأن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص.

وأكدت أن الرعاية تقتصر على تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم والحمى المناسبة للأطفال، مع الحرص على إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل لمنع الجفاف الناتج عن صعوبة البلع بسبب التقرحات وعزل الطفل المصاب فقط في المنزل وفي معظم الحالات، يمكن للطبيب تشخيص الحالة بسهولة من خلال الأعراض دون الحاجة إلى فحوصات إضافية.

حثت وزارة الصحة جميع المدارس والمنشآت التعليمية على الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية الصادر عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة.

ودعت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى عدم القلق والتواصل مع الأطباء في حال ظهور أعراض على أطفالهم للحصول على الإرشادات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.