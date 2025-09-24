محافظ الشرقية يفتتح مدرستي عبد الرحمن عبد العزيز والقطاوية الابتدائية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي بتل مرداس بقرية الأسدية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة 1406م ومكونة من 4 طوابق وتضم 11 فصلا مدرسيا بتكلفة 22 مليون و768 ألف جنيه، والتي تأتي إستكمالًا لسلسلة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالًا بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز أبو حماد.

المحافظ يدير حوارا مع الطلاب

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وأدار حوارًا مع طلاب وطالبات المدرسة مؤكدًا ضرورة إستذكار الدروس أولًا بأول وعدم تأجيل عمل اليوم الي الغد ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل ويحصلوا على مراكز متقدمه على مستوي الجمهورية مؤكدا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

افتتاح مدرستين بمركز أبو حماد

وثمن المحافظ مجهودات المجتمع المدني وإسهاماته بالتبرع بقطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية القطاوية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وذلك لإفتتاح مدرسة القطاوية الإبتدائية والمُقامة على مساحة 1586 م ومكونة من 4 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 18 مليون و448 ألف جنيه

الحفاظ على نظافة المدارس وصيانتها

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية واطمأن على إستلام الطلاب الكتب المدرسية مؤكدًا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة وإستمع المحافظ لشرح معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الدينية الإسلامية وأجرى إختبارًا بسيطًا للتلاميذ على القراءة وأوصاهم باستذكار دروسهم أولًا بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

المحافظ التقط الصور التذكارية مع الطلاب

وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع طلاب وطالبات المدرسة وذلك لتشجيعهم على الحضور للمدرسة واكتساب العلم والمعرفة مؤكدًا أن بالعلم ترتقي الأوطان وتنهض الأمم. حيث أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يضاف لقريتهم.

المشاركون مع المحافظ فى الافتتاح

وشارك المحافظ في الإفتتاحات الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، ومصطفى عبد السلام مدير إدارة أبو حماد التعليمية، وصلاح أيوب سكرتير مجلس مدينة أبو حماد وعدد من نواب البرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.