أكلة من التراث الشعبي، طريقة عمل الحلبة المعقودة

طريقة عمل الحلبة المعقودة، من الوصفات المصرية القديمة، التي تقترب كثيرا من طريقة عمل المفتقة، في طعمها ومكوناتها، وهي من الوصفات التي توارثناها عن الأجداد، وهي من الحلويات لذيذة الطعم، التي يمكنك صنعها في البيت.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الحلبة المعقودة، بخطوات بسيطة.

مقادير عمل الحلبة المعقودة:

2 كيلو عسل أسود

كوب دقيق

كوب حلبة مطحونة

كوب سمسم محمص

كوب سوداني محمص

كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة مغات (اختياري)

الحلبة المعقودة

خطوات عمل الحلبة المعقودة:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي السمسم والسوداني وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

اضيفي الدقيق وقلبي باستمرار حتى يتغير لونه إلى الأصفر الفاتح.

أضيفي العسل بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يذوب العسل تمامًا.

أضيفي الحلبة وقلبي حتى تمتزج مع الخليط.

أضيفي المغات (اختياري) وقلبي جيدًا.

اتركي الحلبة المعقودة على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

قدميها ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة



يمكنك إضافة المزيد من السمسم أو السوداني حسب الرغبة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على حلبة معقودة أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من العسل.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو الهيل أو أي توابل أخرى حسب الرغبة.

طريقة عمل "اللكلوكة" أكلة من مطبخ الجدة

اللكلوكة

وتستعرض أيضا الشيف ريمو طريقة عمل "اللكلوكة"، وهي من وصفات جدتها المميزة، والتي توارثتها الأجيال، وهي تشبه كثيرا "المفتقة" أو "الحلبة المعقودة"، مع استبدال الحلبة بحبة البركة.

وتضيف الشيف ريمو أن "اللكلوكة" لها العديد من الفوائد الصحية، فهي تمنح الجسم طاقة هائلة، إلى جانب أنها علاج فعال للسعال وأزمات الربو والصدر، إلى جانب طعمها اللذيذ.

مقادير عمل اللكلوكة:

كيلو عسل اسود

كوب حبه البركه منقاه جيدا ومطحونه ناعما

كوب سمسم

كوب وربع زيت

3 كوب سودانى محمص ومقشر

1/8 (ثمن) كيلو مغات بودره

عصير ليمونه

كوب دقيق

خطوات عمل اللكلوكة:

يسخن الزيت فى وعاء، ويضاف إليه السمسم ويقلب.

يضاف الدقيق والمغات ويقلب جيدا، حتى يختفى الزيت ويصبح كالعجينة اللينة.

يضاف العسل مع التقليب المستمر، ثم تضاف حبة البركة، ونقلب جيدا حتى الغليان.

ثم أخيرا نضيف عصير الليمونة.

تترك لتبرد، وبعد أن تبرد تماما نضيف السودانى المحمص.

ملحوظة:

حتى لا يصبح السودانى طريا ويفقد قرمشته؛ لابد أن تبرد اللكلوكة تماما.

تقلب اللكلوكة مع السودانى جيدا، قبل وضعها فى برطمانات معقمة وجافة.

وبألف هنا





طريقة عمل المفتقة بالعسل الاسود

طريقة المفتقة

طريقة عمل المفتقة بالعسل الاسود، من طرق الحلوى العربية القديمة، والتي تُصنع من الحلبة والعسل الأسود، والدقيق، والكركم، وتُعد المفتقة من الحلويات الشعبية في مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين.





مقادير عمل المفتقة بالعسل الاسود

كيلو عسل أسود

كوب تحويجة مفتقة من عند العطار (خليط من الحلبة، والكركم، واليانسون، والقرفة)

كوب دقيق

نصف كوب زبدة

نصف كوب فول سوداني

نصف كوب سمسم

خطوات عمل المفتقة بالعسل الاسود

في قدر كبير، ضعي العسل الأسود، والتحويجة، والدقيق.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي القدر على نار متوسطة، وقلبيه باستمرار حتى يغلي.

خففي النار، وقلبيه باستمرار حتى يصبح القوام سميكًا.

أضيفي الزبدة، والفول السوداني، والسمسم.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.

اسكبي المفتقة في القدر المراد حفظها فيه..

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من التحويجة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الفستق الحلبي أو اللوز المحمص إلى المفتقة.

يمكنك تقديم المفتقة مع الخبز أو البسكويت.

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