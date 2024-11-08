طريقة عمل المفتقة، فى خطوات بسيطة ومهمة لصحة صغارك

طريقة عمل المفتقة، المفتقة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها رائحة نفاذة ومذاق مميز فهو تحضر من العسل الأسود والحلبة.

وطريقة عمل المفتقة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة وتقدم فى سندوتشات المدرسة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل المفتقة.

مكونات عمل المفتقة:-

3 كيلو عسل أسود

كوب دقيق

كوب زيت ذرة

5 ملاعق كبيرة حلبة مطحونة ( تحويجه من عند العطار )

5 ملاعق كبيرة من حلبة المغات سادة بدون إضافات

ملعقة صغيرة عصير ليمون أو ملح ليمون

2 ملعقة كبيرة كركم

سمسم

بندق أو لوز حسب الرغبة

ملعقة سوداني مجروش

ملعقة صغيرة صمغ طبيعي من عند العطار

ملعقة صغيرة نواشه من العطار

طريقة عمل المفتقة:-

نضع كوب الزيت على النار ثم الدقيق.

ثم نقوم بتحميص الدقيق فى الزيت ثم نضيف باقي المقادير.

حيث نضيف الكركم ونستمر فى التقليب ثم المغات ثم التحويجة ونستمر فى التقليب ثم نضع المكسرات السوداني أو البندق أو لوز أو فسدق حسب الرغبة مع ملحوظة لو السمسم غير محمص نضعه أول المقادير فى الزيت لكن لو محمص يوضع آخر المقادير فى الزيت وباقى المكونات في.

ثم نضع العسل فى وعاء ثم نضع عليه المكونات السابقة وعلى نار هادئة نضع المكونات والعسل ونقلب جيد جدا حتي تغلى.

ثم نضع الصمغ وعصير الليمون أو ملح الليمون حتى العسل يعقد ويثقل قوامه ونتركها تبرد.

ثم نعبيء المفتقة فى برطمانات معقمة ومحكمة الغلق ونحفظها بالثلاجة للاستخدام.

المفتقة

فوائد المفتقة للصحة

والمفتقة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لأنها مصنوعة من العسل الأسود والحلقة والسمسم والمكسرات وبالتالى مهمة لصحة الكبار والصغار ولابد من تقديمها لهم.

ومن فوائد المفتقة:-

المفتقة غنية بالسعرات الحرارية بفضل مكوناتها مثل الحلبة والعسل، مما يساعد على توفير طاقة فورية للجسم.

تحتوي المفتقة على مكونات مثل السمسم، التي تحتوي على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحسن حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك.

العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يعزز الجهاز المناعي.

كذلك، السمن الحلبة تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساهم في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم.

تعتبر المفتقة مغذية للبشرة والشعر، فالعسل يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، بينما السمسم والمكسرات تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في تقوية الشعر وتحسين صحته.

السمسم يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية غير مشبعة، التي تساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم وتحسين صحة القلب.

المفتقة تحتوي على مكونات غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم مثل السمسم والمكسرات، وهي عناصر غذائية ضرورية لصحة العظام والأسنان.

مفيدة للنساء بعد الولادة، حيث تعزز من قدرة المرأة على التعافي بعد الولادة بفضل محتواها الغني بالعناصر الغذائية مثل الحديد، الذي يساعد على تعويض الدم المفقود، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة والقدرة على الرضاعة.

مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الضعف العام، بسبب محتواها من السكر الطبيعي والعناصر الغذائية الأخرى.

تحتوي بعض مكونات المفتقة مثل العسل والسمسم على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة بعض التهابات الجسم ويقلل من الأعراض المصاحبة لها.