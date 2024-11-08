الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل المفتقة، فى خطوات بسيطة ومهمة لصحة صغارك

المفتقة
المفتقة

طريقة عمل المفتقة، المفتقة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها رائحة نفاذة ومذاق مميز فهو تحضر من العسل الأسود والحلبة.

وطريقة عمل المفتقة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة وتقدم فى سندوتشات المدرسة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل المفتقة.

مكونات عمل المفتقة:-

3 كيلو عسل أسود 

كوب دقيق

كوب زيت ذرة

5 ملاعق كبيرة حلبة مطحونة ( تحويجه من عند العطار )

5 ملاعق كبيرة من حلبة المغات سادة بدون إضافات 

ملعقة صغيرة عصير ليمون أو ملح ليمون

2 ملعقة كبيرة كركم 

سمسم 

بندق  أو لوز  حسب الرغبة

ملعقة سوداني مجروش

ملعقة صغيرة صمغ طبيعي من عند العطار

ملعقة صغيرة نواشه من العطار

طريقة عمل المفتقة:-

  • نضع كوب الزيت على النار ثم الدقيق.
  • ثم نقوم بتحميص الدقيق فى الزيت ثم نضيف باقي المقادير.
  • حيث نضيف الكركم ونستمر فى التقليب ثم المغات ثم التحويجة ونستمر فى التقليب ثم نضع المكسرات السوداني أو البندق أو لوز أو فسدق حسب الرغبة مع  ملحوظة لو السمسم غير محمص نضعه أول المقادير فى الزيت لكن لو محمص يوضع آخر المقادير فى الزيت وباقى المكونات في.
  • ثم نضع العسل فى وعاء ثم نضع عليه المكونات السابقة وعلى نار هادئة نضع المكونات والعسل ونقلب جيد جدا حتي تغلى.
  • ثم نضع الصمغ وعصير الليمون أو ملح الليمون حتى العسل يعقد ويثقل قوامه ونتركها تبرد.
  • ثم نعبيء المفتقة فى برطمانات معقمة ومحكمة الغلق ونحفظها بالثلاجة للاستخدام.
المفتقة 
المفتقة 

 فوائد المفتقة للصحة 

والمفتقة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لأنها مصنوعة من العسل الأسود والحلقة والسمسم والمكسرات وبالتالى مهمة لصحة الكبار والصغار ولابد من تقديمها لهم.

ومن فوائد المفتقة:-

  • المفتقة غنية بالسعرات الحرارية بفضل مكوناتها مثل الحلبة والعسل، مما يساعد على توفير طاقة فورية للجسم.
  • تحتوي المفتقة على مكونات مثل السمسم، التي تحتوي على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحسن حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك.
  • العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يعزز الجهاز المناعي.
  • كذلك، السمن الحلبة تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساهم في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم.
  • تعتبر المفتقة مغذية للبشرة والشعر، فالعسل يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، بينما السمسم والمكسرات تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في تقوية الشعر وتحسين صحته.
  • السمسم يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية غير مشبعة، التي تساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم وتحسين صحة القلب.
  • المفتقة تحتوي على مكونات غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم مثل السمسم والمكسرات، وهي عناصر غذائية ضرورية لصحة العظام والأسنان.
  • مفيدة للنساء بعد الولادة، حيث تعزز من قدرة المرأة على التعافي بعد الولادة بفضل محتواها الغني بالعناصر الغذائية مثل الحديد، الذي يساعد على تعويض الدم المفقود، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة والقدرة على الرضاعة.
  • مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الضعف العام، بسبب محتواها من السكر الطبيعي والعناصر الغذائية الأخرى.
  • تحتوي بعض مكونات المفتقة مثل العسل والسمسم على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة بعض التهابات الجسم ويقلل من الأعراض المصاحبة لها.
txt

طريقة عمل المفتقة، الوصفة الأصلية والنتيجة مضمونة

txt

طريقة عمل مربى التين،  للتوفير في الميزانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المفتقة طريقة عمل المفتقة مكونات عمل المفتقة العسل الأسود الحلبة فوائد المفتقة الشيف عظيمة حمدى

مواد متعلقة

فوائد العسل الأسود، لتحسين المزاج وجمال البشرة والشعر

الحلبة، لتحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول

فوائد السمسم، لصحة العظام وتحسين الهضم وجمال بشرتك

طريقة عمل مربى العنب، مميزة وسهلة التحضير ومذاقها لا يقاوم

الأكثر قراءة

واقعة التنويم المغناطيسي في حفل ترفيهي بمدرسة في الشرقية تثير جدلا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 09 - 11 -2024

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

10 معلومات عن القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام مرعبة لـ فليك مع برشلونة في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads