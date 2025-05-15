طريقة عمل المفتقة بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

طريقة عمل المفتقة، من طرق الحلوى العربية القديمة، والتي تُصنع من العسل الأسود، والدقيق، والحلبة، والكركم، وتُعد المفتقة من الحلويات الشعبية في مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين.

مقادير عمل المفتقة

كيلو عسل أسود

كوب تحويجة مفتقة من عند العطار (خليط من الحلبة، والكركم، واليانسون، والقرفة)

كوب دقيق

نصف كوب زبدة

نصف كوب فول سوداني

نصف كوب سمسم

طريقة تحضير المفتقة خطوة بخطوة

في قدر كبير، ضعي العسل الأسود، والتحويجة، والدقيق.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي القدر على نار متوسطة، وقلبيه باستمرار حتى يغلي.

خففي النار، وقلبيه باستمرار حتى يصبح القوام سميكًا.

أضيفي الزبدة، والفول السوداني، والسمسم.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.

اسكبي المفتقة في القدر المراد حفظها فيه.

طريقة المفتقة

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من التحويجة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الفستق الحلبي أو اللوز المحمص إلى المفتقة.

يمكنك تقديم المفتقة مع الخبز أو البسكويت.

القيمة الغذائية للمفتقة

تحتوي المفتقة على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذلك يجب تناولها باعتدال.

تحتوي المفتقة على نسبة منخفضة من البروتين والدهون.

تحتوي المفتقة على بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

لمرضى السكري

تحتوي المفتقة على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب تجنبها أو تناولها باعتدال من قبل مرضى السكري.

طريقة عمل الحلبة المعقودة

الحلبة المعقودة

طريقة عمل الحلبة المعقودة، من الوصفات المصرية القديمة، التي توارثناها عن الأجداد، وهي من الحلويات لذيذة الطعم، التي يمكنك صنعها في البيت، وهي تشبه كثيرا المفتقة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الحلبة المعقودة، بخطوات بسيطة.

المقادير:

2 كيلو عسل أسود

كوب دقيق

كوب حلبة مطحونة

كوب سمسم محمص

كوب سوداني محمص

كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة مغات (اختياري)

خطوات عمل الحلبة المعقودة:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي السمسم والسوداني وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

اضيفي الدقيق وقلبي باستمرار حتى يتغير لونه إلى الأصفر الفاتح.

أضيفي العسل بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يذوب العسل تمامًا.

أضيفي الحلبة وقلبي حتى تمتزج مع الخليط.

أضيفي المغات (اختياري) وقلبي جيدًا.

اتركي الحلبة المعقودة على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

قدميها ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة



يمكنك إضافة المزيد من السمسم أو السوداني حسب الرغبة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على حلبة معقودة أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من العسل.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو الهيل أو أي توابل أخرى حسب الرغبة.

فوائد الحلبة المعقودة:

الحلبة المعقودة هي مصدر جيد للحديد، مما يساعد في علاج فقر الدم.

الحلبة المعقودة لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في علاج التهابات الحلق والجهاز التنفسي.

الحلبة المعقودة لها خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في حماية الجسم من الأمراض.

طريقة حفظ الحلبة المعقودة:

يمكن حفظ الحلبة المعقودة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

يمكن حفظ الحلبة المعقودة في الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر.

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