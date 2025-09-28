طريقة عمل الجبنة الرومى لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل الجبنة الرومى، الجبنة الرومي من أشهر أنواع الجبن التي يفضلها الكبار والصغار، وتعتبر خيارا مميزا لوجبة المدرسة، لأنها غنية بالكالسيوم والبروتين، وتمنح الطفل شعورا بالشبع لفترة طويلة، كما أن لها طعما مميزا يميل بين الحاد والخفيف حسب مدة تعتيقها.

وطريقة عمل الجبنة الرومى، سهلة وبسيطة، ولأن الجبنة الرومي الجاهزة في الأسواق قد تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية، تلجأ بعض الأمهات لتحضيرها في البيت بشكل صحي وآمن، لتكون مناسبة للأطفال خصوصا في ساندويتشات المدرسة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجبنة الرومى.

مكونات عمل الجبنة الرومى:-

5 لترات من الحليب كامل الدسم يفضل أن يكون طازجا وبلديا

كوب من الزبادي البلدي للتخمير وتحفيز نمو البكتيريا النافعة

نصف كوب قشدة لزيادة الدسامة والطعم

نصف ملعقة صغيرة منفحة يمكن شراؤها من العطار أو محلات مستلزمات الألبان

2 ملعقة كبيرة ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود مطحون ناعم اختياري لإعطاء نكهة قريبة من الرومي المعتق

ماء مغلي ومبرد لاستخدامه عند الحاجة في مرحلة الكبس

طريقة عمل الجبنة الرومى

طريقة عمل الجبنة الرومى:-

ضعي الحليب في إناء نظيف وسخنيه حتى يصل لدرجة حرارة دافئة حوالي 40° مئوية، لا يجب أن يغلي.

اخلطي كوب الزبادي مع نصف كوب القشدة وأضيفيهما إلى الحليب الدافئ مع التقليب الجيد.

غطي الإناء واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تبدأ عملية التخمير.

ذوبي نصف ملعقة صغيرة من المنفحة في ربع كوب ماء، ثم أضيفيها إلى الخليط مع التقليب برفق.

غطي الإناء مرة أخرى واتركيه من 2 إلى 4 ساعات حتى يتماسك الحليب ويتحول إلى قوام يشبه الزبادي الكثيف.

باستخدام سكين طويل، اقطعي الخثرة المتماسكة إلى مربعات صغيرة لتسهيل خروج الشرش.

ضعي الخليط في قطعة شاش نظيفة فوق مصفاة، واتركيه ليصفى جيدا من الشرش مع الضغط الخفيف.

ضعي الجبنة في قوالب معدنية أو بلاستيكية مخصصة مع تغطيتها بالشاش.

ضعي ثقل مناسب فوقها مثل طبق ثقيل أو حجر نظيف ملفوف بكيس، لمدة 6 إلى 12 ساعة حتى تخرج كل السوائل.

بعد فك الجبنة من القالب، افركيها جيدا بالملح ورشة الفلفل الأسود، ثم أعيدي لفها بالشاش.

توضع الجبنة في مكان بارد وجاف على رف شبكي مع تغيير الشاش كل يومين ورشها بقليل من الملح من الخارج.

تترك مدة من أسبوعين حتى 4 أسابيع حسب درجة النكهة المرغوبة.

كلما تركت فترة أطول أصبح الطعم أقوى وأقرب للجبنة الرومي الجاهزة.

قطعي الجبنة الرومي المنزلية إلى شرائح رفيعة وضعيها داخل عيش فينو أو توست.

يمكن إضافة شرائح خيار أو طماطم لزيادة القيمة الغذائية.

لتحضير وجبة مشبعة أكثر، يمكن إضافة شريحة لانشون بيتي أو بيضة مسلوقة بجانبها.

يفضل حفظ الساندويتش في علبة محكمة داخل لانش بوكس للحفاظ على نضارته حتى وقت الفسحة.

فوائد الجبنة الرومي للأطفال

غنية بالكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان.

مصدر للبروتين الذي يساعد على نمو العضلات وبناء الجسم.

تمد الطفل بالطاقة خلال اليوم الدراسي.

تحفيز البكتيريا النافعة في الأمعاء إذا تم تحضيرها منزليا.

أكثر أمان وصحية مقارنة بالجبن الجاهز لعدم احتوائها على مواد حافظة.

