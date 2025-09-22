الإثنين 22 سبتمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل مربى الجزر، لذيذة ومغذية لسندوتشات المدرسة

مربى الجزر
مربى الجزر

طريقة عمل مربى الجزر، مربى الجزر من الأطعمة اللذيذة والمغذية التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، فهي تتميز بمذاقها الحلو وقوامها المتماسك، إضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين A ومضادات الأكسدة.

وطريقة عمل مربى الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويمكن استخدامها كحشوة لساندويتشات المدرسة، ما يجعلها خيار صحي وطبيعي بدلا من المربى التجارية التي قد تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل مربى الجزر.

مكونات عمل مربى الجزر:-

1 كيلوجرام من الجزر الطازج والمغسول جيدا

800 جرام من السكر الأبيض يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة

عصير ليمونة كبيرة يساعد في حفظ المربى ويضيف نكهة لاذعة خفيفة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا أو عود قرفة حسب الرغبة

كوب من الماء للسلق

طريقة عمل مربى الجزر 
طريقة عمل مربى الجزر 

طريقة عمل مربى الجزر:-

  • قومي بتقشير الجزر وغسله جيدا للتخلص من أي شوائب.
  • ابشري الجزر باستخدام مبشرة ناعمة أو قطعيه مكعبات صغيرة إذا كنتى تفضلين قوام أكثر خشونة.
  • ضعي الجزر المبشور في قدر عميق مع كوب من الماء.
  • اتركيه على نار متوسطة حتى يطرى تماما، مع التقليب من وقت لآخر حتى لا يلتصق.
  • بعد أن ينضج الجزر ويصبح طري، أضيفي السكر تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يذوب تمامًا.
  • أضيفي عصير الليمون وعود القرفة أو الفانيليا حسب الرغبة.
  • اتركي الخليط على نار هادئة، وقلبي بين الحين والآخر حتى يبدأ في التكاثف.
  • ستلاحظين أن القوام يصبح لامع ومتجانسًا، وهذه علامة على قرب النضج.
  • لاختبار جاهزية المربى، ضعي قليلا منها على طبق بارد واتركيها لدقيقة، ثم مرري إصبعك فيها، إذا تركت أثر واضح ولم تنتشر بسهولة، فهي جاهزة.
  • صبي المربى وهي ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة وجافة.
  • أغلقي البرطمانات بإحكام، ثم اقلبيها رأسا على عقب لدقائق لطرد الهواء.
  • احفظيها في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة بعد الفتح.
  • لمذاق مميز اختاري جزر طازج وذو لون برتقالي زاهى لضمان الحصول على لون رائع وطعم غني.
  • لا تبالغي في سلق الجزر حتى لا يصبح القوام مائي.
  • يمكن إضافة رشة قرفة أو مستكة أو فانيليا لتعزيز النكهة.
  • تأكدي من تعقيم البرطمانات جيدا حتى لا تتعرض المربى للتلف سريعا.
  • لتقديم مربى الجزر في ساندويتشات المدرسة، ادهني شريحة من الخبز الأسمر بالمربى مع القليل من الجبن الكريمي لساندويتش متوازن.
  • ويمكن استخدامها فى حشو الكريب أو البان كيك لوجبة صباحية مميزة.
  • أو مزج المربى مع القليل من الزبادي اليوناني لوجبة خفيفة وصحية.

فوائد مربى الجزر للأطفال

  • مصدر ممتاز لفيتامين A الذي يدعم صحة النظر والمناعة.
  • يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم.
  • يمنح طاقة وحيوية بفضل محتواه من السكريات الطبيعية.
  • بديل صحي للحلويات المليئة بالدهون والمواد الصناعية.
طريقة عمل مربى التين، مغذية وموفرة ولذيذة الطعم

خزنيها بكميات في موسمه، طريقة عمل مربى التين

