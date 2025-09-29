حقيقة الواقعة ثأرية، الأمن ينفي أكاذيب الإخوان حول احتجاز سيدات وأطفال بسوهاج

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر منابر إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم باحتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج لسيدات وأطفال من إحدى العائلات والشروع في هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه في قضية قتل.

تفاصيل الواقعة

أكد المصدر أن حقيقة الأمر تعود إلى ورود بلاغ لمركز شرطة البلينا بتاريخ 26 الجاري بمقتل سائق مقيم بدائرة المركز نتيجة خصومة ثأرية.

الأمن ينفي أكاذيب الإخوان حول احتجاز سيدات وأطفال بسوهاج

وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاملين من أبناء عمومة المجني عليه، وصدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وأشار المصدر إلى أن أهالي المتهمين حاولوا تضليل الرأي العام عبر نشر تلك الادعاءات الكاذبة لمنع الأجهزة الأمنية من ملاحقتهما، إلا أنه تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

حقيقة الواقعة ثأرية وليست كما روّجت المنابر المشبوهة

شدد المصدر على أن ما تروج له الجماعة الإرهابية لا يعدو كونه محاولات يائسة لإثارة البلبلة عبر الأكاذيب وتزييف الحقائق، بعدما فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام، الذي بات مدركًا لتلك الأساليب المضللة.

