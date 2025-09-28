الأمن يكشف ملابسات فيديو وضع سلسلة حديدية أسفل كوبري بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، يظهر خلاله شكوى من قيام شخصين بوضع سلسلة حديدية على مدخل مكان انتظار أسفل أحد الكباري بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

نتائج الفحص والتحقيق

بالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما فردا أمن يعملان بإحدى الشركات ومقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

اعترافات المتورطين

بمناقشتهما، أقرا بأن الشركة محل عملهما قامت باستئجار المكان المشار إليه من إحدى الجهات الحكومية، وأنهما قاما بوضع السلسلة الحديدية في إطار تجهيز الموقع لاستخدامه كمكان لانتظار السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

