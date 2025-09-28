ضبط 3 أشخاص لبيعهم خطوط هواتف محمولة مفعلّة ببيانات مواطنين بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، بينهم موظف بشركة اتصالات شهيرة، لقيامهم ببيع خطوط هواتف محمولة مفعلّة ببيانات أشخاص آخرين بمنطقة الموسكي، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التي تستهدف النصب والاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات قيام مالك فاترينة هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة، ببيع خطوط هواتف محمولة مفعلّة ببيانات آخرين دون إثبات ملكية المستخدم الفعلي.

ضبط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، استهدفته القوات وتم ضبطه وبحوزته:

238 خط هاتف محمول مختلف

مبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من موظف بإحدى شركات المحمول وآخر مالك محل هواتف محمولة. وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

