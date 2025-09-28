الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: مصرع 6 عناصر إجرامية متهمين في 126 قضية بقنا

مصرع 6 عناصر إجرامية
مصرع 6 عناصر إجرامية متهمين في 126 قضية بقنا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية لعناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، حيث لقي 6 متهمين مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة نقادة، وذلك في إطار ملاحقتهم لتورطهم في عشرات القضايا الإجرامية.

تفاصيل التشكيل العصابي

أكدت المعلومات أن العناصر المتورطة (6 متهمين شديدي الخطورة) سبق اتهامهم في 126 قضية متنوعة، من بينها: سرقة بالإكراه، قتل وشروع في قتل، اتجار بالمواد المخدرة، إطلاق أعيرة نارية وحيازة أسلحة، مقاومة سلطات، حريق عمد وخطف.

كما تبين أن التشكيل كان يمارس نشاطًا إجراميًا واسعًا، من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع سيارات ومعدات حفر وسلع غذائية بأسعار زهيدة، بغرض استدراج الضحايا وسرقتهم بالإكراه، فضلًا عن ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل.

تبادل إطلاق النيران ومصرع المتهمين

عقب تقنين الإجراءات وتتبع تحركات التشكيل العصابي بمشاركة قطاع الأمن العام والأمن المركزي، جرى استهدافهم بمكان اختبائهم بدائرة مركز شرطة نقادة، وبادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الإجرامية الستة.

المضبوطات

عُثر بحوزة المتهمين على 2 كيلوجرام من مخدر الشابو، 3.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 7 بنادق آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع عناصر إجرامية قنا نقادة وزارة الداخلية سرقة بالإكراه تجارة المخدرات تبادل اطلاق النار ضبط أسلحة نارية قطاع الأمن العام الأمن المركزى اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط 135 متهما وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة بكفر الشيخ

الداخلية تواصل فاعليات "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

الأمن يكشف ملابسات واقعة تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القبض على قائدي 5 سيارات لتعريض حياة المواطنين للخطر بالمحلة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مضايقة الفتيات بالإسكندرية

ضبط مصنع بالقاهرة يعمل بدون ترخيص ويقلد ماركات ملابس مشهورة

ضبط موظف بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

الأكثر قراءة

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads