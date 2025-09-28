الداخلية: مصرع 6 عناصر إجرامية متهمين في 126 قضية بقنا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية لعناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، حيث لقي 6 متهمين مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة نقادة، وذلك في إطار ملاحقتهم لتورطهم في عشرات القضايا الإجرامية.

تفاصيل التشكيل العصابي

أكدت المعلومات أن العناصر المتورطة (6 متهمين شديدي الخطورة) سبق اتهامهم في 126 قضية متنوعة، من بينها: سرقة بالإكراه، قتل وشروع في قتل، اتجار بالمواد المخدرة، إطلاق أعيرة نارية وحيازة أسلحة، مقاومة سلطات، حريق عمد وخطف.

كما تبين أن التشكيل كان يمارس نشاطًا إجراميًا واسعًا، من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع سيارات ومعدات حفر وسلع غذائية بأسعار زهيدة، بغرض استدراج الضحايا وسرقتهم بالإكراه، فضلًا عن ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل.

تبادل إطلاق النيران ومصرع المتهمين

عقب تقنين الإجراءات وتتبع تحركات التشكيل العصابي بمشاركة قطاع الأمن العام والأمن المركزي، جرى استهدافهم بمكان اختبائهم بدائرة مركز شرطة نقادة، وبادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الإجرامية الستة.

المضبوطات

عُثر بحوزة المتهمين على 2 كيلوجرام من مخدر الشابو، 3.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 7 بنادق آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

