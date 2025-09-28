القبض على المتهمين بسرقة محصول زراعي في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة محصول زراعي بمنطقة بلبيس، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر أحد المواطنين من سرقة جزء من محصول أرضه الزراعية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا من عامل زراعي مقيم بدائرة المركز، أفاد بسرقة بعض المحصول من أرضه الزراعية.

ضبط المتهمين واستعادة المسروقات

على الفور تم تشكيل فريق بحث، حيث أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



