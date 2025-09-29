الإثنين 29 سبتمبر 2025
يورجن كلوب يقترب من الدوري السعودي

بدأت إدارة نادي الاتحاد تحركاتها للتعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، حيث وضعت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة.

كلوب على أعتاب اتحاد جدة

ويأتي اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع كلوب في ظل بحث الإدارة عن اسم تدريبي كبير يمتلك خبرات واسعة على المستويين المحلي والدولي، قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج ومواصلة المنافسة القوية في دوري روشن السعودي والبطولات القارية.

أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة المريرة أمام النصر في دوري روشن.

وخسر الاتحاد حامل اللقب على ملعبه أمام النصر بهدفين دون رد مواصلًا بدايته الباهتة في الموسم الحالي بعد أن خسر لقب كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام النصر في نصف النهائي كما افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام الوحدة الإماراتي.

