فيفا يعلن انطلاق مبيعات تذاكر كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لـكأس العرب قطر 2025، وكأس العالم تحت 17 سنة عن انطلاق مبيعات التذاكر للبطولتين هذا الأسبوع.

فيفا يعلن انطلاق بيع التذاكر

وستتوافر تذاكر كأس العرب بدءًا من 30 سبتمبر، الساعة 3 مساءً بتوقيت الدوحة، فيما ستُطرح تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة للبيع حصريًا لحاملي بطاقة فيزا بدءًا من 2 أكتوبر، الساعة 3 مساءً. وسيتم بيع التذاكر رقميًا وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.



وتنطلق سلسلة الأحداث الكروية العالمية في قطر هذا العام بدءًا ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها بطولة كأس العرب التي تقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

كما تستعد قطر لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.



وتعليقًا على طرح مبيعات التذاكر، قال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشئون التجارية في اللجنة المحلية المنظمة: “يشكل انطلاق مبيعات التذاكر محطة هامة في رحلة استضافة البطولتين، فيما نواصل الاستعداد لاستقبال المشجعين من أنحاء العالم للاستمتاع بموسم كروي حافل بتجارب استثنائية ستعكس كرم الضيافة القطرية الأصيلة، وتعزز التبادل الثقافي وتؤكد على شغفنا المشترك بكرة القدم”.



وتتوافر تذاكر المباريات لبطولة كأس العرب في ثلاث فئات وبأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطريًا. كما يمكن للمشجعين شراء تذاكر "شجع منتخبك"، وهي سلسلة تذاكر تمكن المشجع من متابعة مشوار منتخبه خلال دور المجموعات.

وتتوافر في جميع استادات البطولة خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.



ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا. أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، في استاد لوسيل الأيقوني.

وتضم قائمة الاستادات التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد 974. ويوجد في كافة الاستادات منطقة مخصصة للمشجعين، حيث يمكنهم الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.



ويشارك في كأس العرب 16 منتخبًا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائيًا تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبًا على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر.



وتستضيف دولة قطر البطولة للمرة الثانية، وذلك بعد استضافتها من قبل في عام 2021، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وإلى جانب استضافة نسخة هذا العام، تستضيف قطر النسختين المقبلتين من البطولة في عامي 2029 و2033.



كأس العالم تحت 17 سنة

تتوافر تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض الحياة.



وستقام جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات في مجمع المسابقات في أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يوميًا خلال مختلف مراحل البطولة.



كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالًا. ولمشجعي المنتخب القطري تتوفر تذاكر "شجع منتخبك"، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات.



ويوجد في جميع الملاعب التي تستضيف المباريات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة من ضمنهم مستخدمي الكراسي المتحركة، وتشمل هذه التذاكر تصريحًا لوقوف السيارات لتسهيل الوصول إلى الملاعب.



ويشهد استاد خليفة الدولي المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر، في الساعة 7 مساءً. وتتوفر التذاكر في فئتين، بأسعار تبدأ من 15 ريالًا قطريًا، وتشمل أيضًا خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.



