ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ألماتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية التي ستخوض مواجهة كايرات ألماتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء.

قائمة ريال مدريد

وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

جهاز ريال مدريد الفني استدعى عددًا من الوجوه الشابة لتعويض النقص الدفاعي، حيث تواجد كل من راؤول أسينسيو، ديان هويسن وخافي نافارو في القائمة.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعد الفوز الافتتاحي، من أجل تثبيت موقعه في صدارة المجموعة قبل الدخول في سلسلة مباريات قوية خلال شهر أكتوبر المقبل.

