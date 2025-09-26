السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز علي اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

النصر واتحاد جدة
النصر واتحاد جدة

حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف النصر الأول ساديو ماني في الدقيقة 9، بينما أضاف رونالدو الثاني في الدقيقة 35. 

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – أحمد الجليدان – معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – كينجسلي كومان.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رونالدو كريستيانو رونالد الدوري السعودي النصر الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

أسامة جلال يغيب عن بيراميدز أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة

انطلاق بطولة الأهلي الكبرى لأكاديميات كرة القدم بفرع مدينة نصر

رونالدو وماني يقودان النصر للتقدم على الاتحاد بثنائية في الشوط الأول

لقطات من حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

قبل القمة المرتقبة، ماذا حقق زيزو مع الزمالك أمام الأهلي؟

أهلي جدة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الحزم بثنائية في الدوري السعودي

حمدي فتحي يسجل في فوز الوكرة على أم صلال 3-2 بالدوري القطري

التشكيل الرسمي لقمة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

أفضل لاعب في العالم، أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

الشهامة لا تعرف العمر، الحاج حسن الصعيدي يرحل بطلًا في حريق مصنع المحلة

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد مصرعه في حريق مصنع المحلة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads