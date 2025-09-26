رونالدو يقود النصر للفوز علي اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف النصر الأول ساديو ماني في الدقيقة 9، بينما أضاف رونالدو الثاني في الدقيقة 35.

🎥 كل اللقطات: هدف النصر الأول ضد الاتحاد عن طريق ساديو ماني ⚽🔥#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/UrGOqxurtu — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 26, 2025

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – أحمد الجليدان – معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – كينجسلي كومان.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

