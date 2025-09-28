بمشاركة بيراميدز، فيفا يعلن إقامة باقي مباريات إنتر كونتيننتال في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن استضافة قطر للمباريات الثلاث الأخيرة (المباراة 3 إلى المباراة 5) من كأس القارات للأندية التي تشارك فيها نخبة الأندية والتي تمنح أبطال كلّ واحد من الاتحادات القارية الستة الفرصة للمنافسة على الساحة العالمية.

وتتكون المرحلة النهائية من ثلاث مباريات ستقام في قطر خلال ديسمبر المقبل، لتختتم البطولة.

تُقام المباراة 3، المُلقّبة بديربي الأمريكيّتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025، بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 الذي ستُحدَّد هويّته في 29 نوفمبر 2025.

علمًا أنّ الفائز بالديربي سيواجه الفريق المصري بيراميدز في المباراة 4 للفوز بكأس التحدي يوم السبت 13 ديسمبر 2025.

وحسم فريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا، مكانه في المباراة 4 بعد تغلّبه على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا) وعلى فريق الأهلي (الفائز بدوري أبطال آسيا) ورفع كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ في جدّة يوم 23 سبتمبر الماضي.

وتُسدل الستارة على البطولة بعد المباراة 5، نهائي كأس القارات للأندية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ضمن معركة لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية.

ويُذكر أنّ نسخة العام الماضي من كأس القارات شهدت تحديثًا لشكل البطولة، التي تُوّج ريال مدريد بطلًا لها بعد فوزه على باتشوكا أمام 70 ألف متفرّج في استاد لوسيل الأسطوري في ديسمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن المباراتين 3 و4 ستقامان في استاد أحمد بن علي، بينما سيتم الإعلان عن الاستاد الذي سيستضيف المباراة 5 في وقت لاحق.

