الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضربات موجعة لباريس سان جيرمان قبل موقعة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان يعاني من مجموعة من الإصابات في صفوفه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

إصابات قوية تضرب صفوف باريس سان جيرمان 

قالت صحيفة Carrusel Deportivo: إن الفريق الباريسي يعاني من أزمة إصابات قبل مباراته ضد البلوجرانا في لتشامبيونز ليج.  

وتابعت: "أصيب فيتينيا وكفاراتسكخيليا أمس السبت خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي".

كما تم استبعاد قائد الفريق  ماركينيوس وعثمان ديمبيلي المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من قائمة الفريق حتى يتماثلان للشفاء بشكل كلي.

وزادت أن موقف النجم الواعد دوي وفابيان رويز في موضع شكّ وأن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قد تحدد مشاركتهما في المواجهة من عدمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي الاصابات باريس سان جيرمان أمام أوكسير بدوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

وست هام يعلن إقالة مدربه جراهام بوتر

مورينيو يفتح الباب أمام عودة كريم بنزيما إلى أوروبا من جديد

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

ماييلي يقود قائمة الكونغو في مرحلة الحسم من تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads