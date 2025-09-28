ضربات موجعة لباريس سان جيرمان قبل موقعة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان يعاني من مجموعة من الإصابات في صفوفه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

إصابات قوية تضرب صفوف باريس سان جيرمان

قالت صحيفة Carrusel Deportivo: إن الفريق الباريسي يعاني من أزمة إصابات قبل مباراته ضد البلوجرانا في لتشامبيونز ليج.

وتابعت: "أصيب فيتينيا وكفاراتسكخيليا أمس السبت خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي".

كما تم استبعاد قائد الفريق ماركينيوس وعثمان ديمبيلي المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من قائمة الفريق حتى يتماثلان للشفاء بشكل كلي.

وزادت أن موقف النجم الواعد دوي وفابيان رويز في موضع شكّ وأن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قد تحدد مشاركتهما في المواجهة من عدمها.

