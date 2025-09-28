بعد خسارة الديربي، ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن تعرض مدافعه الدولي الإسباني داني كارفخال لإصابة جديدة، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الدوري.

إصابة داني كارفخال

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كارفخال في عضلة باطن القدم اليمنى، وسيحتاج لفترة علاج وتأهيل تُقدَّر بحوالي 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن الفريق طوال الشهر المقبل.

غياب كارفخال يُعَد ضربة قوية للمدرب تشابي ألونسو، خاصة أن ريال مدريد يستعد لمباريات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة، في وقت يعاني فيه الفريق من ضغط الإصابات وتذبذب النتائج.

ومن المنتظر أن يعتمد ألونسو على بدائل دفاعية لتعويض غياب اللاعب المخضرم، بينما يواصل الطاقم الطبي متابعة حالته على أمل عودته مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.