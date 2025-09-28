الأحد 28 سبتمبر 2025
بعد خسارة الديربي، ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن تعرض مدافعه الدولي الإسباني داني كارفخال لإصابة جديدة، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الدوري.

إصابة داني كارفخال

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كارفخال في عضلة باطن القدم اليمنى، وسيحتاج لفترة علاج وتأهيل تُقدَّر بحوالي 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن الفريق طوال الشهر المقبل.

غياب كارفخال يُعَد ضربة قوية للمدرب تشابي ألونسو، خاصة أن ريال مدريد يستعد لمباريات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة، في وقت يعاني فيه الفريق من ضغط الإصابات وتذبذب النتائج.

ومن المنتظر أن يعتمد ألونسو على بدائل دفاعية لتعويض غياب اللاعب المخضرم، بينما يواصل الطاقم الطبي متابعة حالته على أمل عودته مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

