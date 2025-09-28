الإثنين 29 سبتمبر 2025
المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

محمد مكي
محمد مكي

أعلن نادي المقاولون العرب رسميًا إقالة محمد مكي من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية تراجع النتائج في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

إقالة مكي مدرب المقاولون العرب

وكتب المقاولون العرب عبر حسابه بموقع فيس بوك: نادي المقاولون العرب يقبل اعتذار الكابتن محمد مكي عن عدم استمراره في منصبه.

ويأتي قرار الإقالة بعد البداية المتعثرة للفريق، حيث فشل المقاولون العرب في تحقيق أي فوز حتى الآن، مكتفيًا بحصد نقطتين فقط من أول خمس مباريات في الدوري، بعدما تعادل في مباراتين وتلقى ثلاث هزائم، ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وتبحث إدارة النادي في الوقت الحالي عن مدرب بديل قادر على انتشال الفريق من أزمته واستعادة النتائج الإيجابية، خاصة مع اشتداد المنافسة مبكرًا على البقاء في الدوري الممتاز.

الدورى المصرى الممتاز المقاولون العرب بطولة الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز

