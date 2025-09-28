المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

أعلن نادي المقاولون العرب رسميًا إقالة محمد مكي من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية تراجع النتائج في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

إقالة مكي مدرب المقاولون العرب

وكتب المقاولون العرب عبر حسابه بموقع فيس بوك: نادي المقاولون العرب يقبل اعتذار الكابتن محمد مكي عن عدم استمراره في منصبه.

ويأتي قرار الإقالة بعد البداية المتعثرة للفريق، حيث فشل المقاولون العرب في تحقيق أي فوز حتى الآن، مكتفيًا بحصد نقطتين فقط من أول خمس مباريات في الدوري، بعدما تعادل في مباراتين وتلقى ثلاث هزائم، ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وتبحث إدارة النادي في الوقت الحالي عن مدرب بديل قادر على انتشال الفريق من أزمته واستعادة النتائج الإيجابية، خاصة مع اشتداد المنافسة مبكرًا على البقاء في الدوري الممتاز.

