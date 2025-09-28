الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

عودة الفتى الذهبي، قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن نادي برشلونة عن قائمته الرسمية استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وشهدت القائمة عودة النجم الشاب لامين يامال بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد 

وضمت القائمة 22 لاعبًا من بينهم: تشيزني، دييجو كوشن، أراوخو، كريستنسن، كوبارسي، تورنتس، بيدري، دي يونج، كاسادو، أولمو، ليفاندوفسكي، فيران توريس، راشفورد، باردجي، إضافة إلى لامين يامال.

ويُعد غياب أليخاندرو بالدي أبرز المفاجآت، إذ لم يحصل بعد على التصريح الطبي الكامل رغم مشاركته مؤخرًا في التدريبات.

 كما يواصل الفريق معاناته من غياب عدد من العناصر المهمة بسبب الإصابة، على غرار تير شتيجن، جافي، رافينيا، فيرمين لوبيز وخوان جارسيا.

عودة يامال تمنح المدرب هانسي فليك دفعة قوية، خاصة مع حاجة الفريق إلى استعادة نتائجه الإيجابية في ظل ضغط المباريات المتتالية خلال الفترة المقبلة.

