علاج عرق النسا، الطرق الطبية والطبيعية للتخفيف من الألم

عرق النسا (Sciatica) هو مصطلح يُستخدم لوصف الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، وهو أطول عصب في الجسم، يبدأ من أسفل الظهر مرورًا بالأرداف والفخذين وصولًا إلى الساقين والقدمين.

يحدث الألم نتيجة تهيج أو ضغط على هذا العصب، وغالبًا ما يكون بسبب انزلاق غضروفي أو ضيق في العمود الفقري أو التهاب في الأنسجة المحيطة.

قد يكون الألم خفيفًا أو حادًا، متقطعًا أو مستمرًا، وأحيانًا يرافقه تنميل أو ضعف في العضلات، مما يؤثر على الحركة والنشاط اليومي.



وعلاج عرق النسا يعتمد على السبب وشدة الأعراض، ويتنوع بين العلاجات الطبية، الطبيعية، والوقائية.

معاناة المصابين بعرق النسا

أكد الدكتور محمد السيد استشاري أمراض العمود الفقري أن علاج عرق النسا يعتمد على التشخيص الدقيق ومعرفة السبب الرئيسي للألم، ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع.

وأوضح الدكتور محمد، أن التدخل المبكر، والاهتمام بنمط الحياة، والوقاية من الإجهاد على الظهر، يمكن أن يحدوا بشكل كبير من معاناة المصابين بعرق النسا ويحافظوا على جودة حياتهم.

وأضاف الدكتور محمد، أنه غالبًا يبدأ العلاج بطرق بسيطة مثل الأدوية والعلاج الطبيعي، وفي حالات نادرة تُستخدم الجراحة، ومن المهم أيضًا الالتزام بالعادات الصحية وممارسة التمارين لتجنب تكرار المشكلة.

أولًا: العلاج الطبي لعرق النسا

عرق النسا

العلاج الطبي يهدف إلى تخفيف الألم وتقليل الالتهاب ومعالجة السبب الرئيسي للمشكلة. يشمل ذلك:

1. الأدوية

مسكنات الألم: مثل الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين) لتقليل الألم والالتهاب.

مرخيات العضلات: تُستخدم لتخفيف التشنجات العضلية التي قد تزيد من الألم.

أدوية الأعصاب: مثل الجابابنتين أو البريجابالين، وهي مفيدة في حالات الألم العصبي المزمن.

الحقن الستيرويدية: تُحقن في المنطقة المحيطة بالعصب الوركي لتقليل الالتهاب وتسكين الألم لفترة مؤقتة.

2. العلاج الطبيعي (الفيزيائي)

أحد أهم الطرق الفعالة، حيث يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بتعليم المريض تمارين إطالة وتقوية لعضلات الظهر والبطن والفخذين، مما يساعد على:

تخفيف الضغط على العصب الوركي.

تحسين مرونة العمود الفقري.

تعزيز الدورة الدموية في المنطقة المصابة.

3. الجراحة

تُستخدم في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاج التقليدي لمدة 6–12 أسبوعًا، أو في حال وجود ضعف شديد في الساقين أو فقدان السيطرة على التبول أو التبرز. ومن أكثر العمليات شيوعًا:

استئصال الانزلاق الغضروفي (Discectomy) لإزالة الجزء الضاغط على العصب.

توسيع القناة الشوكية (Laminectomy) في حالة التضيق الشوكي.

ثانيًا: العلاج المنزلي والطبيعي



عرق النسا وعلاجه

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن العلاج المنزلي يمكن أن يكون مفيدًا خاصة في المراحل المبكرة أو الحالات الخفيفة، وتشمل الطرق التالية:

1. الكمادات

كمادات باردة: في الأيام الأولى تساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

كمادات دافئة: بعد يومين أو ثلاثة، تساعد على استرخاء العضلات وتحفيز تدفق الدم.

2. الراحة النسبية

تجنب الأنشطة المجهدة لفترة قصيرة.

عدم الاستلقاء لفترات طويلة، لأن قلة الحركة قد تزيد الألم.

3. التمارين المنزلية

تمارين الإطالة: مثل تمرين إطالة أوتار الركبة أو تمرين "الحمامة" (Pigeon pose) في اليوغا.

المشي الخفيف: يحافظ على مرونة العضلات ويحسن تدفق الدم.

4. التدليك

يساعد التدليك اللطيف على استرخاء العضلات المتشنجة وتقليل الضغط على العصب الوركي.

5. العلاج بالأعشاب والزيوت الطبيعية

زيت النعناع: له تأثير مهدئ ومسكن عند تدليك المنطقة المصابة.

الكركم: يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات ويمكن تناوله كمشروب أو كمكمل غذائي.

الزنجبيل: يساعد على تقليل الألم وتحسين الدورة الدموية.

ثالثًا: العلاجات البديلة

بعض الأشخاص يجدون راحة باستخدام علاجات غير تقليدية، منها:

الوخز بالإبر: يحفز نقاط معينة في الجسم لتخفيف الألم.

العلاج اليدوي (Chiropractic): يركز على تعديل العمود الفقري لتقليل الضغط على العصب.

العلاج بالحجامة: يعتقد بعض المعالجين أنها تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب.

رابعًا: الوقاية من عرق النسا

الوقاية أهم من العلاج، ولتقليل خطر الإصابة يجب اتباع النصائح التالية:

ممارسة التمارين بانتظام: خاصة تمارين تقوية عضلات البطن والظهر.

الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة: خاصة عند العمل لفترات طويلة أمام الكمبيوتر.

رفع الأشياء بطريقة صحيحة: ثني الركبتين والحفاظ على الظهر مستقيمًا.

الحفاظ على وزن صحي: لأن الوزن الزائد يزيد الضغط على العمود الفقري.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة جدًا دون حركة.



خامسًا: متى يجب زيارة الطبيب فورًا؟

يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت الأعراض التالية:

ألم شديد مفاجئ لا يزول مع الراحة.

ضعف أو تنميل شديد في الساق أو القدم.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

تاريخ إصابة حديثة بالظهر مع ظهور أعراض عرق النسا.





