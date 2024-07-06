أسباب الإصابة بعرق النسا، وما الفرق بينه وبين آلام الظهر العادي؟

يشير عرق النسا إلى آلام الظهر الناجمة عن مشكلة في العصب الوركي، وهذا عصب كبير يمتد من أسفل الظهر إلى الجزء الخلفي من كل ساق.

وعندما يصيب شيء ما العصب الوركي أو يضغط عليه، فقد يسبب ألمًا في أسفل الظهر ينتشر إلى الورك والأرداف والساق، وما يصل إلى 90٪ من الناس يتعافون من عرق النسا دون جراحة.

أعراض عرق النسا

الأعراض الأكثر شيوعًا لعرق النسا هي آلام أسفل الظهر التي تمتد عبر الورك والأرداف وأسفل ساق واحدة، وفقًا لموقع “webMD” الطبي.

و يؤثر الألم عادةً على ساق واحدة فقط وقد يزداد سوءًا عند الجلوس أو السعال أو العطس، وقد تشعر الساق أيضًا بالخدر أو الضعف أو الوخز في بعض الأحيان، وتميل أعراض عرق النسا إلى الظهور فجأة ويمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع.

عرق النسا أو آلام الظهر الأخرى؟

في كثير من الحالات، يكون ألم الظهر نتيجة للتمدد الزائد أو إجهاد العضلات في أسفل الظهر، ما يميز عرق النسا في أغلب الأحيان هو الطريقة التي ينتشر بها الألم إلى أسفل الساق وإلى القدم، وقد يبدو الأمر وكأنه تشنج سيئ في الساق يستمر لعدة أيام.

من يصاب بعرق النسا؟

تتراوح أعمار معظم الأشخاص المصابين بعرق النسا بين 30 و50 عامًا، وقد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة به أثناء الحمل بسبب الضغط على العصب الوركي من الرحم النامي، وتشمل الأسباب الأخرى الانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل التنكسية في العمود الفقري.

اسباب الإصابة بعرق النسا

انفتاق القرص

السبب الأكثر شيوعا لعرق النسا هو القرص المنفتق، وتعمل الأقراص مثل الوسائد بين فقرات العمود الفقري، وتصبح هذه الأقراص أضعف مع التقدم في العمر وتصبح أكثر عرضة للإصابة، وفي بعض الأحيان يندفع مركز القرص الذي يشبه الهلام عبر البطانة الخارجية ويضغط على جذور العصب الوركي. يصاب حوالي 1 من كل 50 شخصًا بالقرص المنفتق في مرحلة ما من حياته، وسيعاني ما يصل إلى ربعهم من أعراض تستمر لأكثر من 6 أسابيع.

تضيق العمود الفقري

يمكن أن يؤدي التآكل الطبيعي للفقرات إلى تضييق القناة الشوكية، وهذا التضييق الذي يسمى تضيق العمود الفقري، قد يضغط على جذور العصب الوركي، ويعد تضيق العمود الفقري أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 60 عامًا.

أورام العمود الفقري

في حالات نادرة، قد ينجم عرق النسا عن أورام تنمو داخل أو على طول الحبل الشوكي أو العصب الوركي، مع نمو الورم قد يضغط على الأعصاب التي تتفرع من الحبل الشوكي.

متلازمة الكمثري

الكمثري هي عضلة موجودة في عمق الأرداف، وهو يربط العمود الفقري السفلي بعظم الفخذ العلوي ويمتد مباشرة فوق العصب الوركي.

إذا تعرضت هذه العضلة للتشنج، فيمكن أن تضغط على العصب الوركي، مما يؤدي إلى ظهور أعراض عرق النسا، تعد متلازمة الكمثري أكثر شيوعًا عند النساء.

التهاب المفصل العجزي

التهاب المفصل العجزي الحرقفي هو التهاب يصيب أحد المفصلين العجزي الحرقفي أو كليهما، وهو المكان الذي يتصل فيه الجزء السفلي من العمود الفقري بالحوض، ويمكن أن يسبب التهاب المفصل العجزي الحرقفي ألمًا في الأرداف وأسفل الظهر، وقد يمتد حتى إلى إحدى الساقين أو كلتيهما.

ويمكن أن يتفاقم الألم مع الوقوف لفترات طويلة أو صعود السلالم، ويمكن أن يحدث التهاب المفصل العجزي الحرقفي بسبب التهاب المفاصل أو الإصابة أو الحمل أو العدوى.