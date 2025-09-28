مبادرة من "الأحرار التعليمي" بالشرقية لمكافحة سرطان البروستاتا

أعلن الدكتور سامح حسين عبد الحميد، مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، اليوم، عن إطلاق خدمة الفحص المجاني للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المتاحة.

وأكد عبد الحميد أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، وحرص المستشفى على دعم جهود التوعية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة لدى المواطنين.

التوعية بالكشف المبكر عن الاورام

هذا واطلق الرئيس السيسي مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام 100 مليون صحة” في يونيو 2023، كواحدة من أكبر حملات الصحة العامة في مصر وفي 7 يوليو 2025، انطلقت المرحلة الجديدة من المبادرة تحت شعار “من بدري أمان” للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان البروستاتا وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال

وقال مدير عام المستشفى: إن سرطان البروستاتا يُعد من أكثر الأورام شيوعًا بين الرجال، خاصة بعد سن الخمسين، وهو تكمن خطورته في تطوره غالبًا دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، لكن في بعض الحالات تظهر أعراض تستدعي التوجه للطبيب فورًا.

الإحساس بعدم إفراغ المثانة بالكامل

وأوضح حسين أن الأعراض تشمل أعراضا بولية كصعوبة بدء التبول، أو ضعف اندفاع البول، بالإضافة إلى التبول المتقطع أو الإحساس بعدم إفراغ المثانة بالكامل وزيادة عدد مرات التبول، خاصة ليلًا، حيث تكثر مرات التبول الليلي حيث من الكم وتصحب التبول بألم أو حرقان ووجود دم في البول أو السائل المنوي.

فقدان الوزن غير المبرر

ولفت إلى انه توجد أعراض متقدمة وهى تكون عند انتشار المرض منها آلام في الظهر الحوض أو عظام الورك ، وفقدان الوزن غير المبرر، وضعف أو تنميل في الساقين ولو حدث فيكون قد ضغط على الحبل الشوكي بالاضافة الى ضعف الانتصاب أحيانًا مما يجعل الفحص الدوري هو الوسيلة الأكثر فعالية لاكتشافه في وقت مبكر.

الاكتشاف المبكر يتيح خيارات علاجية

ووجهة الدكتور سامح حسين مدير عام الأحرار التعليمى بأهمية الفحص الدوري حيث يزيد فرص الشفاء الكامل إلى نسب تتجاوز ٩٠٪ عند الاكتشاف المبكر، ويتيح خيارات علاجية أقل تعقيدًا وأكثر فاعلية، ويسهم في الوقاية من المضاعفات المحتملة ويحافظ على جودة الحياة والصحة العامة

العلاج بدءا من 45 سنة لذوى التاريخ العائلى للإصابة

حيث تستهدف الدولة للعلاج المبكر الرجال بدءًا من سن50 عامًا والرجال من سن ٤٥ عامًا ذوي التاريخ العائلي للإصابة مشيرا إلى أنه يرحب بجميع المواطنين المستهدفين للاستفادة من هذه الخدمة الوقائية المجانية.

