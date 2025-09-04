الخميس 04 سبتمبر 2025
مناقشة علمية حول طب أسنان الأسرة بالشرقية

مناقشة علمية حول
مناقشة علمية حول طب الأسنان بالشرقية

قال الدكتور سامح حسين عبد الحميد، مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية، إنه بناء على توجيهات رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بضرورة استمرارية التدريب لرفع كفاءة الأطقم الطبية، تم إقامة مناقشة علمية بقسم الأسنان بالمستشفى.

يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية حول عسر النطق والحبسة اللغوية

 قاعة طب الأسنان بالمستشفى 

جاء ذلك بإشراف الدكتورة  الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر، وترأس الدكتور أشرف إبراهيم متولي رئيس قسم الأسنان، المناقشة العلمية التى أجريب بقاعة الأسنان بالمستشفى .

 

 مناقشة علمية بطب الأسنان 

  وقالت الدكتورة الشيماء حاتم: إن التدريب احتوى على  ومناقشة علمية  لعدد من متدربي الزماله المصرية تخصص طب أسنان الأسرة.  

مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية تنظم يوما علميا وورشة عمل بقسم العيون

 عنوان المناقشة 

 وبينت أن المناقشة كانت بعنوان ￼￼Guidelines for prescription of radiographs وتم عملية تدريب عملي على حاله كانت تعاني من ورم ليفي بالفم (نمو  لنسيج ليفي حميد) تحديدا الشفة السفلية، وتمت ازالته جراحيا بعيادة الأسنان Surgical removal of oral irritational fibroma.

