مستشفى الأحرار التعليمي يشهد تخريج أولى دفعاته بالشرقية

شهد اليوم تنظيم حفل تخرج أول دفعة من المعهد الفنى للتمريض بنين بنظام الخمس سنوات بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بمحافظة الشرقية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

رعاية الدكتور رئيس الهيئة العامة للمستشفيات

وذلك رعاية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور سامح حسين مدير عام مستشفى الاحرار التعليمى والدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر والدكتورة جيهان عبدالله أبوالمعاطى مدير المعهد الفنى للتمريض بنين الأحرار التعليمى.

العديد من المميزات

وقد بدأ اللقاء بآيات الذكر الحكيم من الطالب محمد رضا ثم تم العرض التقديمى للمعهد الفنى للتمريض بنين بالأحرار حيث قال الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى أن وعهد التمريض بالمستشفى له العديد من المميزات التى تجعلها خيارًا ممتازًا للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تعليم عالى الجودة في مجال التمريض.

فرص التعلم العملى المباشر

حيث تتيح مدرسة التمريض بالمستشفى للطلاب فرصة التعلم العملي المباشر في بيئة سريرية حقيقية، ويمكنهم التطبيق المباشر للمفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الفصول الدراسية، وأيضا الوصول إلى الموارد المتقدمة، عادة ما تكون المستشفيات مجهزة بمعدات طبية متقدمة وتكنولوجيا حديثة.

تعليم كيفية العمل بشكل فعال

ويمكن للطلاب الاستفادة من هذه الموارد لتعزيز فهمهم وتجاربهم العملية، ويتيح التعلم والتدريب في المستشفى التفاعل مع فريق الرعاية الصحية بالكامل، بما في ذلك الأطباء، الممرضات، والفنيين، يمكنهم تعلم كيفية العمل بشكل فعال في فريق متعدد التخصصات.

استقبال أعداد كبيرة متنوعة من الحالات الطبية

وأضاف أن المستشفى يستقبل أعدادا كبيرة ومتنوعة من الحالات الطبية، مما يتيح للطلاب التعرض لمختلف السيناريوهات وزيادة خبراتهم السريرية، ويمكن أن توفر المستشفى فرصًا للطلاب للمشاركة في الأبحاث والدراسات السريرية، مما يمكنهم من تطوير مهارات البحث والتفكير النقدي.

الاستعداد بشكل أفضل للوظيفة

كما يتيح التعلم في بيئة سريرية حقيقية للطلاب الاستعداد بشكل أفضل للوظيفة بعد التخرج، حيث يكتسبون الخبرة العملية والمهارات اللازمة للنجاح في مجال التمريض، كما يتلقى الطلاب توجيهًا مباشرًا من قبل الأطباء وأفراد التمريض، مما يمكنهم من تعلم أفضل الممارسات السريرية والمعايير المهنية.

توفير بيئة تعليمية متعددة الجوانب

وقال فى بعض الأحيان، بشكل عام، يوفّرمعهد التمريض بالمستشفى بيئة تعليمية غنية ومتعددة الجوانب تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال التمريض.كما قام مدير المستشفى بتوزيع شهادات التخرج على الطلاب حيث حضر الحفل لفيف من رؤساء الأقسام والأطباء بالمستشفى، ومشايخ من الأزهر والأوقاف، وهيئات التدريس بالمعهدين بنين وبنات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.