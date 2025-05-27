يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية حول عسر النطق والحبسة اللغوية

أقيم، اليوم، بالمكتبة الرئيسية بمستشفى الأحرار التعليمي، يوما علميا لقسم التخاطب حيث ألقت دكتورة ندى الجمصي رئيس قسم الطب النفسي محاضرة بعنوان Dysarthria & Dysphasia، تحت إشراف الدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير العام لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبي.

وتم ذلك اليوم تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بضرورة العمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال التعليم والتدريب المستمر.

عسر النطق الحبسة اللغوية

وقال الدكتور سامح حسين عبد الحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي، إنه اليوم تناول مدى أهمية التشخيص الصحيح لعسر النطق والحُبسة اللغوية ومعرفة أسبابهم في علاجهما، وكان أول تلك النقاط عُسر النطق (Dysarthria) وهو يعنى صعوبة في النطق وذلك نتيجة ضعف أو شلل في عضلات الكلام (اللسان، الشفتان، الحنجرة). الشخص يعرف ما يريد قوله، لكن لا يستطيع نطق الكلمات بوضوح.

الدكتورة أماني صلاح الدين رئيس قسم التخاطب

وقالت الدكتورة أماني صلاح الدين، رئيس قسم طب التخاطب: إنه من مظاهر ذلك الامر هو ان يكون الكلام بطيئا وغير واضح والصوت يكون متهدل ومشوش وفى هذة الحالة تكون القدرات اللغوية والعقلية صحيحة حيث يكون الفهم سليم وأيضا التفكير سليم ولكن المشكلة تكمن في عضلات النطق فقط والتي يكون أسبابها هو الإصابة السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ مثل الحوادث أو السقوط.

أمراض الشلل الدماغى والتصلب المتعدد

وتطرق اليوم العلمى بمستشفى الأحرار التعليمي إلى الإصابة بأمراض عصبية مزمنة ومنها الشلل الرعاش (باركنسون) والتصلب الجانبي الضموري (ALS) والشلل الدماغي والتصلب المتعدد (MS) وجاء دور الحُبسة اللغوية (Aphasia / Dysphasia) ليعرفها بأنها هي عبارة عن اضطراب في اللغة بسبب تلف في مراكز اللغة بالدماغ وغالبًا في النصف الأيسر.

وتمت الإشارة إلى أن ذلك الشخص قد يواجه صعوبة في التحدث والفهم والقراءة والكتابة ويظهر عليه أنه قد يتحدث بطلاقة لكن كلامه غير مفهوم وقد يجد صعوبة في إيجاد الكلمات إضافة إلى أن الفهم قد يكون ضعيفًا حسب نوع الحبسة.

حيث تكون القدرات اللغوية والعقلية سليمة والتفكير قد يتأثر وتكون المشكلة في مراكز اللغة، حيث يكون من أسباب ذلك السكتة الدماغية وهي (السبب الأكثر شيوعًا) وإصابات الدماغ الرضّية (خاصة في الجهة اليسرى).

فضلا عن حدوث أورام دماغية تضغط على مناطق اللغة والالتهابات الدماغية (مثل التهاب الدماغ أو السحايا) وما يعرف أمراض تنكسية (مثل ألزهايمر في مراحله المتقدمة) وقال حسين: إن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التدريبية التعليمية تعزيزًا لدور المستشفيات التعليمية والارتقاء بكوادر القسم.

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